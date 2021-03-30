СГК присоединится к акции «Тотальный диктант» в Новосибирске

10 апреля одной из площадок акции «Тотальный диктант» станет ТЭЦ-2. Площадка будет небольшой – станция сможет принять не более 20 человек. Это связано антиковидными ограничениями, которые еще продолжают действовать на ТЭЦ Новосибирска. Для участия в акции необходимо будет пройти регистрацию, которая скоро откроется на сайте Тотального диктанта.

Участники акции посетят производственные цеха и музей станции, открытие которого состоялось в прошлом году. Экспозиция посвящена истории ТЭЦ-2, а также новосибирской энергосистемы, которой в этом году исполняется 90 лет.

Ранее, по информации организаторов Тотального диктанта, акция проходила на гидроэлектростанциях в разных регионах, а на тепловой электростанции диктант напишут впервые.

Тотальный диктант – общественный некоммерческий проект, который проводится силами волонтеров и активистов в разных уголках планеты. Его организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске. В прошлом году к акции присоединились онлайн и офлайн около 272 тысяч человек из 109 стран.