Разрушаем стереотипы лекцией

5 апреля, в 19:00, МДТ «Первый театр» приглашает на лекцию театроведа Юлии Осеевой «Почему взрослые смотрят мультики, а подростки говорят «мне не хватило жести». Вход бесплатный, обязательна регистрация.

«Первый театр» уже не первый раз в этом году проводит встречи с театральными критиками, театраведами и экспертами театра. Уже прошли лекции Павла Руднева и Кристины Матвиенко.

О чем будем говорить? Будем разрушать стереотипы словом. Поговорим о клиповом сознании и ярких картинках, скучном театре и киношном экшене. Дети с Марса, родители с Венеры. Что они могут понять во взрослом искусстве? Кто такая эта загадочная аудитория спектакля 12+? Где проходит граница, руководствуясь которой, мы рекомендуем спектакль как взрослый, детский или подростковый?

Одинаково ли мы с нашими детьми смотрим то, что нам показывают? Почему вся семья может смотреть вселенную Марвел и чего не хватает здесь театру?

Обсуждать будем на примерах спектаклей «Первого театра» – 4 апреля в ДК «Энергия» пройдет антиутопия «Лунный эпизод» по мотивам книги Николая Носова, а 6 апреля в Подземке – «Мультики» Михаила Елизарова.

Юлия Чурилова, директор МДТ «Первый театр»: «Мы ищем язык, на котором сегодня можно общаться со зрителем. В «Первом театре» есть очень разные спектакли, более простые и более сложные, о которых хочется разговаривать и размышлять вместе со зрителем, и мы видим эту потребность в диалоге и желание не только послушать, но и высказаться на организованных театром паблик-токах и в социальных сетях».

Юлия Осеева – театровед, театральный критик, аспирант РГИСИ, стипендиат Карамзинской стипендии, гештальт-терапевт, школьный преподаватель с 20-летним стажем.

Место проведения – зал бывшего театрального клуба «ПУЛя», ул. Ленина, 24, цоколь.

Возраст: 16+