Глава новосибирского Росздравнадзора задержана полицией

Руководитель территориального управления Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталёва и начальник отдела кадрового, финансового и правового обеспечения управления Александр Махнёв задержаны правоохранительными органами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Как уже сообщалось ранее, накануне по месту работы Хрусталёвой прошли обыски.

— Причиной обысков источник РБК Новосибирск называл подозрения силовых структур в незаконном получении денег Хрусталевой и Махневым, — передаёт редакция.

— Проверка была проведена с грубыми нарушениями и не согласована с военной прокуратурой, — рассказывала Сафронова в комментарии Infopro54. — В результате был смещен с должности руководитель учреждения. Должность начальника филиала, согласно директиве Генерального штаба ВС РФ, не предполагает медицинского образования. После этого на должность директора пришел человек с медицинским образованием. Он отработал всего три недели. За это время у организации возникли экономические сложности. Тогда нам удалось защитить санаторий.

Напомним, что ранее деятельность Хрусталёвой уже попадала в поле зрения прокуратуры. В частности, в прошлом году председатель международной общественной организации содействия борьбе с коррупцией Ольга Сафронова направляла обращение в Генпрокуратуру РФ по фактам неправомерных, на её взгляд, действий Росздравнадзора в отношении санатория Министерства обороны РФ.

Впоследствии Елена Хрусталёва в официальном письме в редакцию данные доводы опровергала.

— Проверка и инспекционный визит, проведенный в августе, были согласованы с прокуратурой Новосибирской области, — заявляла глава управления Росздравнадзора. — Обязательность согласования проверок именно с военной прокуратурой не регламентирована и не имеет юридической силы. Таким образом, информация о якобы незаконном характере проверок, проведенных Территориальным органом, является ложной.

Ранее редакция сообщала о скандальных следственных действиях на рабочем месте заместителя мэра Новосибирска Артёма Скатова.