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Глава новосибирского Росздравнадзора задержана полицией

  • 03/08/2022, 09:39
Автор:
новости Новосибирска
Предположительно по делу о незаконном получении денег.

Руководитель территориального управления Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталёва и начальник отдела кадрового, финансового и правового обеспечения управления Александр Махнёв задержаны правоохранительными органами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Как уже сообщалось ранее, накануне по месту работы Хрусталёвой прошли обыски.

Причиной обысков источник РБК Новосибирск называл подозрения силовых структур в незаконном получении денег Хрусталевой и Махневым, передаёт редакция.

Новости Новосибирска

Дискуссия вокруг санатория Минобороны продолжается

Напомним, что ранее деятельность Хрусталёвой уже попадала в поле зрения прокуратуры. В частности, в прошлом году председатель международной общественной организации содействия борьбе с коррупцией Ольга Сафронова направляла обращение в Генпрокуратуру РФ по фактам неправомерных, на её взгляд, действий Росздравнадзора в отношении санатория Министерства обороны РФ.

Проверка была проведена с грубыми нарушениями и не согласована с военной прокуратурой, рассказывала Сафронова в комментарии Infopro54. В результате был смещен с должности руководитель учреждения. Должность начальника филиала, согласно директиве Генерального штаба ВС РФ, не предполагает медицинского образования. После этого на должность директора пришел человек с медицинским образованием. Он отработал всего три недели. За это время у организации возникли экономические сложности. Тогда нам удалось защитить санаторий.

Впоследствии Елена Хрусталёва в официальном письме в редакцию данные доводы опровергала.

— Проверка и инспекционный визит, проведенный в августе, были согласованы с прокуратурой Новосибирской области, — заявляла глава управления Росздравнадзора. — Обязательность согласования проверок именно с военной прокуратурой не регламентирована и не имеет юридической силы. Таким образом, информация о якобы незаконном характере проверок, проведенных Территориальным органом, является ложной.

Ранее редакция сообщала о скандальных следственных действиях на рабочем месте заместителя мэра Новосибирска Артёма Скатова. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : следственный комитет медицина взятка


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