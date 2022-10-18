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Цифровизация в каждый дом: «Ростелеком» обновляет оптическую сеть в Новосибирской области

  • 18/10/2022, 10:44
Цифровизация в каждый дом: «Ростелеком» обновляет оптическую сеть в Новосибирской области

Осенью этого года скоростной интернет и цифровые сервисы станут доступнее для жителей 31 населенного пункта, до которых федеральный провайдер организует магистрали поновости сегодня технологии «оптика в дом».

Обновленные линии связи, в частности, появятся в поселке Новые Решеты Кочковского района, в селе Чингис Ордынского района, деревне Старощербаково Барабинского района, поселке Зыково Венгеровского района, деревне Белобородово Коченевского района. В общей сложности модернизированными сетями будет охвачено 4 465 домохозяйств.

«Мы последовательно устраняем цифровое неравенство в регионе, охватывая все новые населенные пункты не только по федеральным проектам, но и в рамках наших программ обновления инфраструктуры. Благодаря этому интернет и сопутствующие сервисы становятся привычным явлением даже в отделенных и небольших поселках Новосибирской области», — уточнил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Еще на стадии строительства оптоволокна жители могли подать заявку в «Ростелеком» на подключение услуг. Наибольшей популярностью у сельчан пользовался цифровой видеосервис Wink, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра, а также сервис «Облачное видеонаблюдение», подходящий для круглосуточного контроля за домом и двором.

Узнать подробнее о цифровых сервисах «Ростелекома» и выгодных пакетных предложениях можно на сайте компании и по бесплатному номеру 8 800 100 0 800.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : цифровизация телеком Ростелеком


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