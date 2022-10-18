ВТБ: объем выдач «семейной ипотеки» превысил 400 млрд рублей

«ВТБ приветствует решение о продлении программы «семейной ипотеки», считая ее одной из наиболее востребованных среди российских заемщиков. В рамках общего повышения ставок на рынке сейчас очень важно сохранять льготные условия по госпрограммам, особенно – для социальных категорий населения. Дополнительно мы предлагали рассмотреть вопрос о снижении ставки по «семейной ипотеке» для квартир большой площади, чтобы снизить регулярный платеж, меньше тратить на переплату и больше – на развитие своей семьи. Застройщики при этом смогут планировать квартиры большей площади уже на этапе проектировки, обеспечивая клиентов качественным новым жильем», — прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.