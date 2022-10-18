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Hyundai рассмотрит возможность продажи завода в России

  • 18/10/2022, 11:30
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В 2016 году старший сын основателя корпорации заявлял, что «от российского рынка не следует отказываться, даже если возникнут трудности».

Hyundai Motor решает будущее своего завода в России, одним из вариантов, представленных на рассмотрение руководства компании, является сценарий его продажи, сообщили «РИА Новости» с ссылкой на южнокорейскую газету «Тона Ильбо».

По данным издания, руководство компании собирается принять окончательное решение, сохранять или нет завод в РФ. Недавно начальству был представлен отчет, где анализируется ситуация в России и дальнейшие перспективы для Hyundai на российском рынке. Подчеркивается, что после начала спецоперации на Украине и на фоне международных антироссийских санкций местное юридическое лицо Hyundai Motor в РФ испытывает трудности с финансированием, так как не может получать переводы из Южной Кореи.

В январе-феврале 2022 года на российском и европейском рынках продавалось более 17 тысяч автомобилей в месяц, произведенных на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. С марта деятельность этого завода была приостановлена из-за сложностей в поставках необходимых деталей. До недавнего времени продолжалась сборка автомобилей Hyundai на заводе «Автотор» в Калининграде, но, по данным газеты «Тона Ильбо», недавно производство также «прекратилось». В июне было продано 862 автомобиля, в июле – 14. В августе и сентябре продажи сократились до нуля. Как отмечает издание, российский рынок важен для Hyundai Motor и оставлять его может быть не выгодно.

В 2010 году компания завершила строительство завода в Санкт-Петербурге с годовым объемом производства в 200 тысяч автомобилей. Почетный председатель Hyundai Motor Group и старший сын основателя корпорации Hyundai Чон Чжу Ёна — Чон Мон Гу в 2016 году посетил завод и заявил, что «от российского рынка не следует отказываться, даже если возникнут трудности». В 2020 году для расширения производственных мощностей Hyundai выкупила бывший завод GM в Санкт-Петербурге. Однако его реконструкция также была приостановлена в этом году.

Фото pixabay.com – Pexels

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Рубрики :

Регионы: Южная Корея Россия

Теги : санкции авторынок


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