Цифровые технологии привяжут к человеку с рождения

Более 200 услуг пройдут базовую цифровую трансформацию. Об этом на оперативном заседании правительства области сообщил министр цифрового развития региона Анатолий Дюбанов.

— Реализация федеральных суперсервисов — это, во-первых, полное электронное сопровождение человека на разных стадиях жизни, —говорит чиновник. — Во-вторых, это цифровая информация приоритетных региональных и муниципальных услуг. В-третьих, создание в регионе государственно значимых реестров. Именно реализация реестровой модели позволит сформировать цифровой профиль гражданина.

По информации правительства региона, «цифра» должна охватить практически все сферы жизни человека, а электронный профиль гражданина начнет формироваться еще до его рождения. В частности, речь идет о создании суперсервиса «Рождение ребенка». Будущая мать в электронном виде будет получать все: от листка нетрудоспособности до необходимых денежных выплат и пособий.

— Женщина получает денежные средства без личного посещения ведомства, — сообщают в правительстве. — Кроме того, она может записаться в роддом через портал «Госуслуги». После появления ребенка в сервис поступает справка о рождении, и она получает перечень положенных услуг. Родители дистанционно могут заказать базовый комплект документов ребенка, сертификат на материнский капитал. Документы будут присланы в электронном виде, но при желании их можно получить и в бумажной версии. Все документы ребенка сохраняются в цифровом профиле родителей. В том случае, если был заказан бумажный документ, то его электронная версия также отображается в профиле.

Действие такого суперсервиса, по подсчетам его разработчиков, позволит родителям сэкономить до 12 часов личного времени и избавит их от необходимости оформления около 60 документов.

Еще один суперсервис, который уже начал действовать на территории области, касается охотников и связан с получением электронного разрешения на охоту. В ближайшей перспективе, по словам Анатолия Дюбанова, на его основе планируется запустить полноценный ресурс для охотников и егерей.

— До конца 2020 года на принципах государственно-частного партнерства планируется создать полноценный информационный ресурс для охотников с сервисами от заказа охотбилета и получения разрешения на охоту до выбора места размещения, аренды транспорта, — говорит министр. — Мобильным станет не только охотник, но и служба егерей, для нее будет разработано приложение с возможностью проверки охотбилета, административных правонарушений. Доступ к сведениям будет предоставляться в онлайн-режиме.

Кроме того, на территории региона уже действует ряд электронных реестров, касающихся очередей в детские дошкольные учреждения, детей, уже посещающих детсады, граждан, претендующих на получение земельного участка и претендующих на получение средств господдержки сельских товаропроизводителей.

Всего, по информации правительства Новосибирской области, к 2024 году предполагается 70% взаимодействия граждан и организаций с государственными органами и учреждениями перевести в цифровой вид. 100% кредитных услуг и сервисов должны соответствовать модели цифровой трансформации. На 50% должно быть сокращено число отказов при предоставлении услуг по сравнению с 2018 годом.

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