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Цифровые технологии привяжут к человеку с рождения

На территории Новосибирской области готовятся к внедрению и реализации 35 новых суперсервисов и электронных услуг в рамках развития программы цифровой экономики.
  • 12/08/2019, 17:55
Автор: Евгения Серёгина
Цифровые технологии привяжут к человеку с рождения
Действие суперсервиса позволит сэкономить до 12 часов личного времени и избавит от оформления около 60 документов

Более 200 услуг пройдут базовую цифровую трансформацию. Об этом на оперативном заседании правительства области сообщил министр цифрового развития региона Анатолий Дюбанов.

 Реализация федеральных суперсервисов  это, во-первых, полное электронное сопровождение человека на разных стадиях жизни, говорит чиновник.  Во-вторых, это цифровая информация приоритетных региональных и муниципальных услуг. В-третьих, создание в регионе государственно значимых реестров. Именно реализация реестровой модели позволит сформировать цифровой профиль гражданина.

По информации правительства региона, «цифра» должна охватить практически все сферы жизни человека, а электронный профиль гражданина начнет формироваться еще до его рождения. В частности, речь идет о создании суперсервиса «Рождение ребенка». Будущая мать в электронном виде будет получать все: от листка нетрудоспособности до необходимых денежных выплат и пособий.

 Женщина получает денежные средства без личного посещения ведомства,  сообщают в правительстве.  Кроме того, она может записаться в роддом через портал «Госуслуги».  После появления ребенка в сервис поступает справка о рождении, и она получает перечень положенных услуг. Родители дистанционно могут заказать базовый комплект документов ребенка, сертификат на материнский капитал. Документы будут присланы в электронном виде, но при желании их можно получить и в бумажной версии. Все документы ребенка сохраняются в цифровом профиле родителей. В том случае, если был заказан бумажный документ, то его электронная версия также отображается в профиле.

Действие такого суперсервиса, по подсчетам его разработчиков, позволит родителям сэкономить до 12 часов личного времени и избавит их от необходимости оформления около 60 документов.

Еще один суперсервис, который уже начал действовать на территории области, касается охотников и связан с получением электронного разрешения на охоту. В ближайшей перспективе, по словам Анатолия Дюбанова, на его основе планируется запустить полноценный ресурс для охотников и егерей.

 До конца 2020 года на принципах государственно-частного партнерства планируется создать полноценный информационный ресурс для охотников с сервисами от заказа охотбилета и получения разрешения на охоту до выбора места размещения, аренды транспорта,  говорит министр.  Мобильным станет не только охотник, но и служба егерей, для нее будет разработано приложение с возможностью проверки охотбилета, административных правонарушений. Доступ к сведениям будет предоставляться в онлайн-режиме.

Кроме того, на территории региона уже действует ряд электронных реестров, касающихся очередей в детские дошкольные учреждения, детей, уже посещающих детсады, граждан, претендующих на получение земельного участка и претендующих на получение средств господдержки сельских товаропроизводителей.

Всего, по информации правительства Новосибирской области, к 2024 году предполагается 70% взаимодействия граждан и организаций с государственными органами и учреждениями перевести в цифровой вид. 100% кредитных услуг и сервисов должны соответствовать модели цифровой трансформации. На 50% должно быть сокращено число отказов при предоставлении услуг по сравнению с 2018 годом.

Фото: pixabay.com — janeb13

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