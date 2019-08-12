Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

Ученые помогают оперативно обнаружить взрывчатку

В ИНГГ СО РАН разрабатывают газоаналитические технологии, которые можно адаптировать для «гражданки».
  • 12/08/2019, 18:09
Ученые помогают оперативно обнаружить взрывчатку

В Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН развивают новейшие методы технической химии для вещественного и элементного анализа. Эти технологии успешно применяются для обнаружения взрывчатых веществ, а также имеют большие перспективы по внедрению в геофизике, геохимии, экологии и здравоохранении, сообщает пресс-служба института.

Главный научный сотрудник лаборатории полевых аналитических и измерительных технологий ИНГГ СО РАН, доктор технических наук Владимир Грузнов поясняет, что взрывчатые вещества выделяют в атмосферу невидимые глазу пары. Их определяет газовый хроматограф ИНГГ СО РАН. Прибор позволяет не только взять пробу воздуха, но и провести ее через целую серию фильтров. Устройство анализирует воздух около объектов, и при обнаружении взрывчатых веществ показывает его тип на экране компьютера – ТНТ, гексоген и так далее.

Ученые ИНГГ СО РАН постоянно совершенствуют свою технологию, улучшая чувствительность приборов. Последние модификации устройства со сверхвысокой чувствительностью могут обнаружить наличие взрывчатого вещества в багаже буквально через несколько минут после его размещения в камере хранения – даже если взрывчатка непосредственно не контактирует с прибором, а багаж находится с ним в одном помещении. Это хороший способ использования достигнутой чувствительности для дополнительного оперативного интегрального контроля авиабагажа в багажном отсеке самолета перед вылетом. Чувствительность значительно повышает надежность и индивидуального контроля объектов и, например, костюма входящего в комнату человека.

Все эти работы и эксперименты проводятся в тесном сотрудничестве с МВД. Чувствительность приборов, разработанных в ИНГГ СО РАН, на два порядка превышает возможности конкурирующих изделий, которые в данный момент есть на мировом рынке, уточняет пресс-служба института.

Сейчас ученые работают над еще большим увеличением чувствительности. Владимир Грузнов видит будущее разработки в применении сенсорных систем. По его словам, это позволит задействовать при обнаружении технологии искусственного интеллекта. Газоаналитические технологии можно применять для определения множества различных веществ, а не только взрывчатки. Меняя сорбент в колонке и тип детектора, ученые ИНГГ СО РАН разработали несколько модификаций своего прибора. Разные варианты газовых хроматографов позволяют определять загрязнение воздуха, овощей, спиртных напитков и других продуктов в реальном времени и, что важно, на месте контроля. Еще одна модификация устройства может помочь в поиске газонефтяных залежей – над этим проектом новосибирские ученые работают вместе с тюменскими коллегами из Западно-Сибирского филиала ИНГГ СО РАН. Кроме того, ученые разработали устройство, которое по выдоху человека позволяет оценивать изменение обмена веществ в организме – чрезвычайно важной характеристики основы жизнедеятельности. Сейчас оно проходит испытания в новосибирском НИИ терапии и профилактической медицины – филиале ИЦиГ СО РАН.

Фото Владимира Грузнова

Популярное с сайта

Теплоэнергетики оценили состояние 544 км сетей Новосибирска

Теплоэнергетики оценили состояние 544 км сетей Новосибирска

12/08/2019, 13:05
Выявлено 205 повреждений и дефектов.
В Новосибирске прошла вторая «Гонка героев»

В Новосибирске прошла вторая «Гонка героев»

12/08/2019, 12:28
В экстремальном забеге с препятствиями приняли участие около 2000 сибиряков.
Сибирские компании увеличили внешнеторговый оборот с дальним зарубежьем

Сибирские компании увеличили внешнеторговый оборот с дальним зарубежьем

12/08/2019, 12:11
По отношению к 1 полугодию 2018 года товарооборот со странами дальнего зарубежья вырос на 3%, а со странами СНГ — сократился на 4%.

Актуальный разговор

Никто не спорит — реформа отрасли назрела

«Никто не спорит — реформа отрасли назрела»

Все материалы
Новости

Цифровые технологии привяжут к человеку с рождения

12/08/2019, 17:55

В НГТУ придумали комплекс для реабилитации после инсульта

12/08/2019, 17:50

Количество зарегистрированных ипотек в регионе падает третий месяц подряд

12/08/2019, 14:49

В ММПО Толмачево обработано 27 миллионов почтовых отправлений

12/08/2019, 14:41

Региональные перевозки в Толмачево выросли на 21%

12/08/2019, 13:12

Теплоэнергетики оценили состояние 544 км сетей Новосибирска

12/08/2019, 13:05

В Новосибирске прошла вторая «Гонка героев»

12/08/2019, 12:28

Сибирские компании увеличили внешнеторговый оборот с дальним зарубежьем

12/08/2019, 12:11

Экоуроки на озере «Утиное гнездо»

12/08/2019, 11:58

Нелегальные кредиторы охотно «берут в работу» маткапитал

12/08/2019, 11:43

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска