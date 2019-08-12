В НГТУ придумали комплекс для реабилитации после инсульта

Комплекс по реабилитации перенесших инсульт пациентов, способный практически вдвое сократить период реабилитации, разработала группа ученых НГТУ НЭТИ. Система также позволяет восстановить двигательные функции после различных травм. Комплекс представляет собой управляемое компьютером мехатронное устройство весом около 200 кг — систему электроприводов, актюаторов, узлов крепления и разгрузки. Механизмы комплекса частично разгружают пациента и ассистируют ему в тренировке навыка ходьбы. Сложная конструкция содержит подвижные платформы с тремя степенями свободы для крепления ступней и голеней пациента, вертикальную площадку, напоминающую спинку кресла, на которой в специальной обвязке размещен пациент и которая частично компенсирует его вес, и вертикальный портал для присоединения всех элементов. Все компоненты подвижные и управляемые по заданной программе, говорится в пресс-релизе НГТУ НЭТИ.

— Система работает следующим образом: под управлением программы платформы совершают соответствующие ходьбе движения, которые передаются пациенту. Активность двигательных нервов при интенсивной тренировке способствует функциональной перестройке головного мозга, возникновению новых структур, замещающих пораженные инсультом участки. Это явление, так называемая нейропластичность, играет решающую роль в восстановлении навыка ходьбы. Процесс реабилитации значительно ускоряется, — комментирует доцент кафедры теоретической и прикладной информатики Алексей Цыгулин.

По словам разработчиков, методика восстановления навыков ходьбы на базе тренировок на специальной установке практически вдвое сокращает период реабилитации, во многих случаях с полугода до нескольких месяцев.

Врачи-специалисты, участвующие в испытаниях системы, подтвердили, что данная система позволяет восстановить двигательные функции после перенесенного инсульта и различного рода травм.

Сейчас разработчики ведут поиск инвесторов. Предположительная стоимость машины составляет примерно 2—3 миллиона рублей, что в два раза ниже импортных аналогов.

Фото пресс-службы НГТУ-НЭТИ