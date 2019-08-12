Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

В НГТУ придумали комплекс для реабилитации после инсульта

Предположительная стоимость машины составляет примерно 2—3 миллиона рублей, что в два раза ниже импортных аналогов.
  • 12/08/2019, 17:50
В НГТУ придумали комплекс для реабилитации после инсульта

Комплекс по реабилитации перенесших инсульт пациентов, способный практически вдвое сократить период реабилитации, разработала группа ученых НГТУ НЭТИ. Система также позволяет восстановить двигательные функции после различных травм. Комплекс представляет собой управляемое компьютером мехатронное устройство весом около 200 кг — систему электроприводов, актюаторов, узлов крепления и разгрузки. Механизмы комплекса частично разгружают пациента и ассистируют ему в тренировке навыка ходьбы. Сложная конструкция содержит подвижные платформы с тремя степенями свободы для крепления ступней и голеней пациента, вертикальную площадку, напоминающую спинку кресла, на которой в специальной обвязке размещен пациент и которая частично компенсирует его вес, и вертикальный портал для присоединения всех элементов. Все компоненты подвижные и управляемые по заданной программе, говорится в пресс-релизе НГТУ НЭТИ.

— Система работает следующим образом: под управлением программы платформы совершают соответствующие ходьбе движения, которые передаются пациенту. Активность двигательных нервов при интенсивной тренировке способствует функциональной перестройке головного мозга, возникновению новых структур, замещающих пораженные инсультом участки. Это явление, так называемая нейропластичность, играет решающую роль в восстановлении навыка ходьбы. Процесс реабилитации значительно ускоряется, — комментирует доцент кафедры теоретической и прикладной информатики Алексей Цыгулин.

По словам разработчиков, методика восстановления навыков ходьбы на базе тренировок на специальной установке практически вдвое сокращает период реабилитации, во многих случаях с полугода до нескольких месяцев.

Врачи-специалисты, участвующие в испытаниях системы, подтвердили, что данная система позволяет восстановить двигательные функции после перенесенного инсульта и различного рода травм.

Сейчас разработчики ведут поиск инвесторов. Предположительная стоимость машины составляет примерно 2—3 миллиона рублей, что в два раза ниже импортных аналогов.

Фото пресс-службы НГТУ-НЭТИ

Популярное с сайта

Теплоэнергетики оценили состояние 544 км сетей Новосибирска

Теплоэнергетики оценили состояние 544 км сетей Новосибирска

12/08/2019, 13:05
Выявлено 205 повреждений и дефектов.
В Новосибирске прошла вторая «Гонка героев»

В Новосибирске прошла вторая «Гонка героев»

12/08/2019, 12:28
В экстремальном забеге с препятствиями приняли участие около 2000 сибиряков.
Сибирские компании увеличили внешнеторговый оборот с дальним зарубежьем

Сибирские компании увеличили внешнеторговый оборот с дальним зарубежьем

12/08/2019, 12:11
По отношению к 1 полугодию 2018 года товарооборот со странами дальнего зарубежья вырос на 3%, а со странами СНГ — сократился на 4%.

Актуальный разговор

Никто не спорит — реформа отрасли назрела

«Никто не спорит — реформа отрасли назрела»

Все материалы
Новости

Ученые помогают оперативно обнаружить взрывчатку

12/08/2019, 18:09

Цифровые технологии привяжут к человеку с рождения

12/08/2019, 17:55

Количество зарегистрированных ипотек в регионе падает третий месяц подряд

12/08/2019, 14:49

В ММПО Толмачево обработано 27 миллионов почтовых отправлений

12/08/2019, 14:41

Региональные перевозки в Толмачево выросли на 21%

12/08/2019, 13:12

Теплоэнергетики оценили состояние 544 км сетей Новосибирска

12/08/2019, 13:05

В Новосибирске прошла вторая «Гонка героев»

12/08/2019, 12:28

Сибирские компании увеличили внешнеторговый оборот с дальним зарубежьем

12/08/2019, 12:11

Экоуроки на озере «Утиное гнездо»

12/08/2019, 11:58

Нелегальные кредиторы охотно «берут в работу» маткапитал

12/08/2019, 11:43

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска