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Цистит: возможные психосоматические причины

  • 13/12/2022, 08:06
Психосоматика цистита
Симптомы цистита. Возможные психосоматические проблемы. Направления лечения заболевания.

Цистит – воспалительное заболевание мочевого пузыря. Чаще всего оно хорошо поддается лечению. В некоторых случаях патология переходит в хроническую форму и становится настоящим мучением: неприятные симптомы возвращаются снова и снова или возникают при определенных условиях. В такой ситуации стоит задуматься об их психосоматическом происхождении.

Признаки цистита

Цистит может протекать с выраженными симптомами или малозначительными. Как правило, наблюдаются:

  • рези при мочеиспускании;
  • боли внизу живота, вздутие;
  • недержание мочи;
  • частые позывы в туалет (1 раз в 30 – 60 минут);
  • чувство неполного опорожнения;
  • недостаточный отток мочи;
  • характерный цвет урины – потемнение, мутность, примеси крови;
  • нарушение общего самочувствия – слабость, повышением температуры.

Для лечения назначаются антибиотики, обильное питье, диета и постельный режим. Если эпизоды цистита повторяются часто или во время стрессовых ситуаций, стоит проанализировать психологические предпосылки.

Психосоматические причины цистита

Психосоматические заболевания связаны с негативными переживаниями и эмоциями. Цистит может относиться к их числу.

Мнения психологов о причинах воспаления мочевого пузыря у женщин

Лиз Бурбо полагает, что заболевание связано с подавленными сексуальными желаниями, страхами, обидами на мужчин. Кроме того, его может вызвать сильное разочарование, когда надежды разбиваются о суровую реальность.

Луиза Хей считает, что цистит возникает в ответ на злость и раздражение на партнера или всех представителей мужского пола. А еще он может быть связан со страхом перемен.

Владимир Жикаренцев выдвигает мнение, что хроническое воспаление провоцируется тревожностью и зацикленностью на прошлом. Он рекомендует женщинам проявлять больше самостоятельности в организации своей жизни.

Валерий Синельников склоняется к тому, что проблемы с мочевым пузырем возникают из-за эмоциональной нестабильности и высокого уровня раздражительности.

Другие психологические факторы

Боязнь собственных мыслей и эмоций

К ней может привести очень строгое воспитание и длительный период одиночества. Женщина боится показаться «плохой» в чьих-то глазах, ей неловко прилюдно проявлять свои чувства. Она подавляет их, и они превращаются в боль.

Невысказанное мнение

Частые ссоры с близкими людьми, в которых девушка не решается высказать свое мнение или ей запрещают его иметь, приводят к постоянному внутреннему «кипению». Это блокирует позитивную энергию и зачастую приводит к неприятным ощущениям в зоне половых органов.

Интимные проблемы

У некоторых женщин признаки цистита возникают после секса. Это может быть связано с физическим дискомфортом, недостаточным расслаблением мышц, зажимами. Вполне вероятно, что девушку не устраивают действия полового партнера, но она молчит об этом. Или же у нее негативное отношение к сексу, но она боится отказывать мужчине.

Особенности у мужчин

У представителей сильного пола цистит случается относительно редко, но тоже бывает связан с психологическими проблемами. Как правило, они возникают из-за несбалансированных отношений с матерью, которая любила повторять, что хорошие мальчики должны поступать определенным образом. Во взрослой жизни такой мужчина не может найти баланс между своими желаниями и чувством долга. В нем постоянно бурлят внутренние конфликты.

Основа лечения цистита

Для лечения цистита стоит обратиться к урологу или терапевту. При подозрении на психосоматическую природу дополнительно рекомендуется посетить психолога, чтобы проработать подавленные эмоции. Важно уделить внимание внутреннему состоянию: попытаться осознать причины напряжения, реальные страхи, скрытые желания и «запрещенные мысли».

К вспомогательным методам терапии цистита относятся:

  • дыхательная гимнастика;
  • медитация, йога;
  • массаж;
  • упражнения Кегеля.

Для профилактики психосоматического развития цистита следует учиться проявлять эмоции, в том числе негативные, снижать уровень стресса, корректировать замкнутость характера, отпускать ситуации, не зацикливаясь на них. Важно проявлять честность, прежде всего, по отношению к самому себе. Не меньшее значение имеет своевременное лечение заболеваний и внимание к собственному организму.

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