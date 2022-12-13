Рекламодателям

Под Омском нашли место незаконного сброса химических отходов

  • 13/12/2022, 10:13
химические отходы
В транспортной накладной указано, что вещества принадлежат новосибирскому заводу.

Под Омском обнаружили место, куда незаконно сбрасывали химические отходы новосибирского завода. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Телеграм-канале. По словам Радионовой, выявить нарушение помогли сотрудники полиции, которые задержали фуру. В ее кузове были бочки, промаркированные как литийсодержащие обороты.

— Установлено, что груз свозили на территорию рядом с бывшей воинской частью в поселке Степном. Там бочки сбрасывали в карьер. В транспортной накладной указано, что вещества принадлежат Новосибирскому заводу химконцентратов. Также из документа известно, что они предназначались для утилизации ООО «Экосоюз», — написала Светлана Радионова, глава Росприроднадзора.

Инспекторы выехали к карьеру, осмотрели место и сами бочки. Согласно справке, отходы сульфатов, нитратов, хлоридов натрия и железа отвечают санитарным правилам. Но при этом выяснилось, что тара имеет повреждения, и поэтому часть содержимого высыпалась на грунт.

— Мы отобрали пробы почвы и содержимого бочек. Будем проводить биотестирование, чтобы установить класс опасности веществ. Анализ займет 10 дней. Виновный ответит за нарушение, — прокомментировала Радионова.

В воскресенье, 11 декабря, сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Омской области совместно с отделом полиции №11 УМВД России по городу Омску и Росприроднадзором проконтролировали работы по очистке загрязненной территории от химических отходов. После были отправлены для утилизации в Волгоградскую область.

Фото с официальной страницы Светланы Радионовой в Телеграмм-канале

266

Рубрики : ЦУР Бизнес Право&Порядок

Регионы: Омская область Новосибирск

Теги : экология химические отходы утилизация отходов


Спецоперация на Украине

«Черные трансплантологи» прибыли в ДНР
12/12/22 17:41
Конфликт в Украине привел к истощению запасов вооружения в Европе и США
12/12/22 16:21
Новосибирские предприниматели совместно с АИР закупят не менее тысячи тактических аптечек
12/12/22 13:33
Русфонд

Русфонд собирает средства на лечение ребенка с диагнозом ДЦП

Необходимо собрать — 224 265 рублей.
Читать статью >>
уборка снега

Убрать весь снег за сутки предстоит коммунальным службам Новосибирска

Мэр города поручил подчиненным активнее привлекать частников на аутсорсинге для уборки снега.
Читать статью >>
профицит бюджета

Пока бюджет Новосибирской области исполняется с профицитом в 12 млрд рублей

За месяц регион должен провести выплаты по расходам на 47 млрд.
Читать статью >>
аэропорт Иркутска

В 2028 году в Иркутской области начнется строительство нового аэропорта

Поиск подрядчика для реализации проекта стартует в 2023 году.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков», заслуженный экономист Новосибирской области

«У нашего бизнеса появилась возможность купить целые предприятия за рубежом»

И вывезти эти активы в Россию.
Все материалы
Лента новостей

Русфонд собирает средства на лечение ребенка с диагнозом ДЦП

13/12/2022, 11:52

В Иркутской области возбуждено дело о мошенничестве при ремонте путепровода

13/12/2022, 11:25

Убрать весь снег за сутки предстоит коммунальным службам Новосибирска

13/12/2022, 11:10

Пока бюджет Новосибирской области исполняется с профицитом в 12 млрд рублей

12/12/2022, 17:40
Популярное

Новый год 2023 по фэншуй: как украсить дом и елку для привлечения богатства и благополучия

13/12/2022, 12:02

Новосибирцы начали создавать предновогоднее настроение для себя и своих семей

13/12/2022, 10:19

Цистит: возможные психосоматические причины

13/12/2022, 08:06
Новости компаний

Подарите себе и своей семье к Новому году квартиру в центре Новосибирска

13/12/2022, 12:16

Работник АО «РЭС» — заслуженный энергетик Новосибирской области

13/12/2022, 12:13

Банк Уралсиб запустил акцию «НИ ХАО» для бизнес-клиентов, работающих с юанями

13/12/2022, 11:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска