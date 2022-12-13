Под Омском нашли место незаконного сброса химических отходов

Под Омском обнаружили место, куда незаконно сбрасывали химические отходы новосибирского завода. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Телеграм-канале. По словам Радионовой, выявить нарушение помогли сотрудники полиции, которые задержали фуру. В ее кузове были бочки, промаркированные как литийсодержащие обороты.

— Установлено, что груз свозили на территорию рядом с бывшей воинской частью в поселке Степном. Там бочки сбрасывали в карьер. В транспортной накладной указано, что вещества принадлежат Новосибирскому заводу химконцентратов. Также из документа известно, что они предназначались для утилизации ООО «Экосоюз», — написала Светлана Радионова, глава Росприроднадзора.

Инспекторы выехали к карьеру, осмотрели место и сами бочки. Согласно справке, отходы сульфатов, нитратов, хлоридов натрия и железа отвечают санитарным правилам. Но при этом выяснилось, что тара имеет повреждения, и поэтому часть содержимого высыпалась на грунт.

— Мы отобрали пробы почвы и содержимого бочек. Будем проводить биотестирование, чтобы установить класс опасности веществ. Анализ займет 10 дней. Виновный ответит за нарушение, — прокомментировала Радионова.

В воскресенье, 11 декабря, сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Омской области совместно с отделом полиции №11 УМВД России по городу Омску и Росприроднадзором проконтролировали работы по очистке загрязненной территории от химических отходов. После были отправлены для утилизации в Волгоградскую область.