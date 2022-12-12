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«Черные трансплантологи» прибыли в ДНР

  • 12/12/2022, 17:41
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Черные трансплантологи» прибыли в ДНР
Причина в больших потерях ВСУ, уверен эксперт.

«Черные трансплантологи» занимаются изъятием органов убитых или смертельно раненых украинских военных. О том, что они приехали под Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР) сообщил в беседе с РИА Новости полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.

По его словам, в район населенного пункта группа прибыла еще около трех недель назад. В ее составе трансплантолог Елизабет Дебрю и представители американской ЧВК «Моцарт» Джоном Уэсли, Эндрю Мильбурном и Генри Розельфельдом, которые «засветились как черные трансплантологи» на территории Донбасса еще в 2014-2015 годах. Имя Дебрю также фигурировало в признании экс-сотрудника СБУ, рассказавшего о схеме изъятия органов погибших или смертельно раненных украинских военных.

Виталий Киселев уверен, что «черные трансплантологи» появились в ДНР не случайно, а из-за того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время несут там большие потери в боях.

— Безусловно, они не могли остаться в стороне и не заработать на этом, на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами, — предположил Киселев.

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Фото: скрин видео с сайта РИА Новости

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Черные трансплантологи спецоперация ВСУ


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