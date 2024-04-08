Cобытийная индустрия может стать драйвером развития Новосибирска и региона

4 апреля более 200 представителей ивент-агентств, руководителей кейтеринговых компаний, банкетных залов и площадок, поставщики, маркетологи из Новосибирска, Барнаула, Кемерова, Омска, Томска, Москвы, а также представители региональных органов власти и студенты профильных вузов нашего города приняли участие в III Форуме «КЕЙТЕРИНГ + ИВЕНТ СИБИРИ–2024», который прошел в новосибирском Экспоцентре. Организаторами выступили региональное представительство Ассоциации кейтерингов и банкетных служб (АКБС), Сибирское отделение Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ), Комитет по кейтерингу и ивенту Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» при поддержке региональных Минпромторга и Минэкономразвития.

― Идея сегодняшней нашей встречи — организовать диалог между представителями власти, арт-культуры, продюсерами, деловыми кругами. А цель диалога — общее видение того, как и чем насыщать событийную индустрию. То есть обозначить общие идеи и возможности их реализации, чтобы в нашем городе, в нашей области проводились интересные мероприятия, которыми мы бы гордились, которые бы стали визитной карточкой региона, — отметила соорганизатор форума, СЕО компании «ВМЕСТЕ! Event Group» Вероника Рукавишникова

Участники встречи пришли к единому мнению, что столица Сибири нуждается в объединении усилий всех творческих ресурсов, всех представителей событийной сферы для проработки общей программы продвижения региона. Кроме того, необходимыми условиями прогресса названы взаимопонимание и взаимодействие с органами власти всех ветвей и уровней.

Потенциал Новосибирска, касаемо привлечения туристического потока, по мнению спикеров, заключается не только в сильных научных и образовательных брендах, но в культуре и развлечениях.

Сделать полноценную программу событий, которые стали бы визитной карточкой региона, вполне возможно через синергию власти, бизнеса, а также за счет открытых партнерств. Интеграция ивентеров, бизнеса, креатива и городской среды могла бы дать необходимый импульс этому процессу.

Директор Новосибирского государственного краеведческого музея Юлия Шуклина заявила, что культурная повестка города сегодня способна быть конкурентоспособной, привлекать туристов из других регионов и из районов Новосибирской области.

Немало на форуме было сказано об острой потребности в качественном профессиональном образовании для всех компаний событийной индустрии. В образовательным блоке выступили московские спикеры с конкретными решениями актуальных проблем кейтеринга. Это президент Ассоциации кейтерингов и банкетных служб, ведущий российский эксперт по кейтерингу, основатель проекта CateringConsulting.ru Кирилл Погодин (online) и эксперт и методолог в сфере кейтеринга, основатель проекта Catering Heroes Людмила Баянова.