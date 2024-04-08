Скинуться на кладбище предложили жителям города под Новосибирском

Жителям города в Новосибирской области власти предложили скинуться на благоустройство кладбища. Объявление появилось на официальном сайте администрации города Татарска 5 апреля.

— Уважаемые жители города, просим Вас принять активное участие в реализации проекта «Благоустройство территории кладбища пер. Гагарина, 2-г». Собранные денежные средства позволят установить новое металлическое ограждение, а также установить новые мусорные площадки, — говорится в сообщении.

Собрать на кладбищенские нужды от населения необходимо всего 151 тысячу рублей.

Власти города Татарска пояснили, что благоустройство кладбища будет проведено в рамках инициативного бюджетирования — основную сумму выделят областной и местный бюджеты.

— Кладбище расположено на въезде в город Татарск со стороны села Усть-Тарка. Основным условием программы является обязательное участие граждан, как трудовое, так и финансовое. В настоящее время заключен контракт на проведения работ по благоустройству кладбища на общую сумму 1 967 640,57 рублей. Из бюджета области будет выделено 1 513 569,67, из бюджета города Татарска будет выделено 302 713,93 рублей, финансовое участие граждан города составит 151 356,97 рублей, — рассказали в городской администрации.

Ранее редакция сообщала о похожем случае в одном из сел Болотнинского района. Жителям Карасево предложили скинуться на ограду для кладбища.