МСП из пострадавших отраслей могут рассчитывать на снижение суммы задолженности по отсроченному кредиту

3 апреля 2020 года вступил в силу закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и МСП, которые пострадали из-за ситуации с распространением коронавируса. Он предусматривает получение отсрочки для платежей по кредитам на 6 месяцев, сообщили в пресс-службе Центра содействия развитию предпринимательства Новосибирской области.

Субсидии предоставляются кредитным организациям для компенсации их затрат с 1 апреля по 1 октября 2020 года. На сегодняшний день к программе присоединились не все банки.

В ЦПЭ НСО пояснили, что после подачи заявки и получения всех документов о предоставлении отсрочки, предприниматель в течение 6 месяцев не платит 67% от суммы процентов, а также получает отсрочку на уплату платежей по основному долгу. Оставшиеся 33% от суммы процентов заёмщик может погашать в соответствии с обычным графиком или включить их в основной долг с выплатой по окончании периода отсрочки. Также если кредитный договор был обеспечен залогом, поручительством или гарантией, то их срок продлевается на срок действия льготного периода.

Субсидия, которая предоставляется банку МЭР, перекрывает ту часть платежей, которую должен был вносить бизнесмен. По сути, эти средства засчитываются банком как часть платежа предпринимателя за кредит. После окончания льготного периода заёмщик заплатит на 67% меньше отсроченной суммы задолженности.

— Такая программа выгодна как самим банкам, так и предпринимателям. Последние заплатят меньше за отсрочку, что является большой поддержкой в нынешних условиях, а банк получает субсидии и не теряет деньги, поэтому кредитным организациям как можно скорее нужно подключаться к участию в этой программе, — прокомментировали в Минэкономразвития.

Сейчас первые банки приступили к работе с заявками от заёмщиков по этой программе, среди них – «Сбербанк», «Промсвязьбанк», «ВТБ», Банк «Кузнецкий», «Челябинскинвестбанк», «ПромТрансБанк», «Первоуральскбанк» (информация на 10.04.2020 года).

Если кредитная организация, в которой бизнесмен брал кредит, не участвует в программе МЭР, то по закону она всё равно обязана предоставить отсрочку по кредиту с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Но в этом случае бизнесмен после окончания льготного периода выплатит всю сумму отсроченной задолженности в соответствии с новым графиком.

Как и в первом варианте, предприниматель должен соответствовать определённым требованиям, а именно:

сфера деятельности компании входит в перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса;

компания зарегистрирована в Едином реестре субъектов МСП;

компания не проходит процедуру банкротства;

индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в качестве ИП.

Что касается индивидуальных предпринимателей, то для них установление льготного периода платежей по кредиту имеет ряд особенностей. ИП может выбрать один из вариантов: либо получить право на льготный период по правилам для физлиц; либо, если его деятельность относится к перечню отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, обратиться за отсрочкой по тем же правилам, что и МСП. При этом ИП не сможет воспользоваться обоими вариантами реструктуризации одновременно.

На льготный период индивидуальный предприниматель может просить или полное приостановление платежей, или уменьшение их размера до посильного уровня.

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