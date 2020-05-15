COVID-19 в Новосибирске заболели почти 1500 человек

— Ситуация с коронавирусной инфекцией в области находится под контролем. Мы видим рост количества выявленных инфицированных. Это результат работы по эпидемиологическому расследованию и предотвращению возникновения крупных очагов заболевания в трудовых коллективах, а также следствие целевого тестирования граждан, входящих в группы риска, — сообщил на заседании координационного штаба по противодействию коронавирусной инфекции губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Количество заболевших внебольничными пневмониями и ОРВИ находится на стабильном уровне.

Он заявил, что здравоохранение области работает в штатном режиме, в регионе имеются мощности для размещения заболевших коронавирусной инфекцией, а также для больных других профилей.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что на утро 15 мая в регионе зарегистрированы 1447 заболевших (плюс 71 за сутки). При этом из больниц выписаны 72 человека — впервые с начала эпидемии. Количество тестов за праздники несколько сократилось, но потом вновь начало расти и за последние сутки составило 3322 исследования. Андрей Травников пояснил, что сокращение было связано с дезинфекционными мероприятиям, которые периодически обязаны проводить лаборатории.

Хальзов добавил, что за неделю в Новосибирске введены в эксплуатацию 3 новых госпиталя для приема COVID-пациентов: 25-я медсанчасть, где создан сортировочный центр, клиническая больница №12 и кардиологический диспансер.

— На стационарном лечении во всех медучреждениях сейчас находятся 922 пациента — заполняемость коек 41%. С учетом пациентов с внебольничной пневмонией — 1870 (52,7%), — говорит министр.

Губернатор уточнил, что даже в специализированных учреждениях COVID-койки не простаивают, а используются для лечения пациентов других профилей:

— В больнице №11 и в 25-й медсанчасти часть отделений изолирована и используется для постановки более полных диагнозов заболевшим пневмонией.

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