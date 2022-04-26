COVID ушел, но вернулся… с последствиями и осложнениями

После выписки с больничного все только начинается…

Если вам повезло переболеть коронавирусом в легкой форме, то это совсем не означает, что вы не столкнетесь с последствиями заболевания. Накопленная за время пандемии статистика свидетельствует, что выздоровевшие люди длительное время страдают от остаточных симптомов перенесенной инфекции. Они могут быть самыми разнообразными: выраженная слабость, небольшое повышение температуры, сохраняющийся кашель, боли в грудной клетке, сердцебиение, плохая переносимость физических нагрузок, колефбание артериального давления, отсутствие аппетита и др. Многие жалуются на панические атаки и нервные расстройства.

В результате влиться в привычный ритм жизни становится очень сложно.

В санатории «Рассвет» в течение нескольких месяцев принимают на лечение пациентов с постковидным синдромом. Накопленный опыт был проанализирован, и в санатории решили проводить реабилитацию по курсовке и по путевке с проживанием в санатории.

Что входит в лечебную программу?

Курс реабилитации выстроен в соответствии с рекомендациями ФБГУ «Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии» Минздрава России. Куратором программы является кардиолог, врач высшей категории Светлана Лаханова.

Лечебная программа состоит из медикаментозной терапии, лечебной физкультуры, в том числе дыхательной, различных видов массажа, аппаратного физиолечения, галотерапии, сухих углекислых ванн, четырехкамерных (при отсутствии противопоказаний — общих) лечебных ванн, кислородотерапии (коктейлей), фитотерапии, климатотерапии. Кроме того, можно пройти индивидуальную консультацию у узких специалистов (кардиолог, эндокринолог, невролог), а также у психолога, что особенно актуально при повышенной тревожности, расстройствах сна и панических атаках.

Кстати, очень способствует нормализации состояния и место расположения санатория — в тихом сосновом лесу, на берегу Бердского залива. С наступлением теплого сезона реабилитацию можно совместить еще и с приятным отдыхом.

Что в результате?

После курса прописанных процедур у пациентов нормализуется функция дыхания, восстанавливается иммунитет, они легче переносят физические нагрузки, начинают возвращаться к прежней спортивной форме. У них восстанавливается работоспособность.

Как попасть?

На постковидную реабилитацию в санаторий «Рассвет» принимаются пациенты после COVID-19 с выпиской из стационара (или амбулаторной карты) не ранее чем через 2 недели после выписки, со стабильной гемодинамикой и не нуждающиеся в респираторной поддержке.

Стоимость программы — 2000 рублей (без проживания и питания) в сутки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

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