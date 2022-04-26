Что делать, если на вас оформили заем в МФО без согласия?

Например, человеку могут неожиданно зачислить на карточку деньги под видом займа, а через несколько дней раздастся звонок с требованием вернуть долг и начисленные проценты. В этом материале мы расскажем, что делать, если вы попали в подобную ситуацию.

Первое и самое главное правило — не тратить поступившие деньги и сразу же направить в организацию, зачислившую их, заявление об ошибочном поступлении средств. Сообщите, что вы готовы вернуть всю сумму отправителю и запросите его реквизиты. После этого обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве (не забудьте взять квиток о регистрации заявления).

Затем следует проверить свою кредитную историю, чтобы узнать, появилась ли в ней запись об этом займе. Обратите внимание на то, кто запрашивал вашу кредитную историю в последнее время, это поможет определить, в каких организациях мошенники могли попытаться незаконно оформить на вас заем.

Свяжитесь с организацией, от имени которой поступили средства, расскажите им об ошибочном начислении денег и потребуйте признать договор недействительным. Вы имеете право отозвать свои персональные данные и запретить их обработку и передачу третьим лицам, а также попросить удаления недостоверных данных из БКИ. Обязательно укажите, что деньги зачислены ошибочно, и вы готовы их вернуть по запросу отправителя.

Если в организации ваше обращение проигнорируют, вы можете подать исковое заявление в суд по месту вашего жительства. Помните, что в суде нужно предъявить требования о прекращении незаконной обработки персональных данных и признании договора незаключенным.

Подборку МФО, чья деятельность соответствует требованиям Банка России, можно изучить по ссылке*.

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