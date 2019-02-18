Cумма выявляемого легализованного преступного дохода в округе в 2018 году превысила 1,1 млрд рублей

13 февраля 2019 года состоялось заседание Межведомственной рабочей группы (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям, посвященное вопросам выявления, расследования и предупреждения преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга в Сибирском федеральном округе.

Как отметил руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга в Сибирском федеральном округе, заместитель руководителя МРГ Андрей Долбня количество и качество расследуемых дел по легализации преступных доходов характеризует эффективность работы всей «антиотмывочной» системы. По его словам, материалы возбуждаемых уголовных дел по статьям о легализации свидетельствуют, что в СФО ежегодно в течение последних пяти лет увеличивается сумма выявляемого легализованного преступного дохода, в 2018 году этот показатель превысил 1,1 млрд рублей.

Участники заседания — представители правоохранительных и надзорных ведомств — неоднократно подчеркивали, что основные зоны, в которых наиболее вероятна легализация преступных доходов, это бюджетная и кредитно-финансовая сферы, коррупционные правонарушения, а также незаконный оборот наркотиков. Именно в этих зонах необходимо сконцентрировать совместные усилия, направленные на превентивное выявление рисков совершения незаконных финансовых операций, их минимизацию и пресечение преступных схем.

Было принято решение о применении дополнительных мер, направленных на снижение рисков совершения незаконных финансовых операций и повышение эффективности межведомственного взаимодействия.

Фото: пресс-служба Росфинмониторинга в Сибирском федеральном округе