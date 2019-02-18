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Роскомнадзор проверил в Сибири более тысячи точек беспроводного доступа в общественных местах

Чаще всего нарушения связаны с отсутствием идентификации пользователей.
  • 18/02/2019, 11:43
Роскомнадзор проверил в Сибири более тысячи точек беспроводного доступа

Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой с начала года проверил более 4,2 тыс. точек беспроводного доступа в общественных местах. Больше всего проверено в Сибирском (1 110), Центральном (982) и Северо-Западном (498) федеральных округах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что нарушения, связанные с отсутствием идентификации пользователей, выявлены в 1,3% случаев (57 точек доступа). Больше всего нарушений выявлено в Центральном (19) и Северо-Западном (9) федеральных округах.

Вместе с тем в 0,5% случаев (в 24 точках) выявлены нарушения, связанные с отсутствием ограничения доступа к запрещенной информации. Больше всего подобных нарушений зафиксировано в Приволжском (9) и Северо-Западном (5) федеральных округах.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что в 2018 году было выявлено примерно 1,6 тыс. нарушений, касающихся отсутствия идентификации пользователей (3,13% от общего объема проверенных точек), что в два раза меньше, чем в 2017 году (более чем в 2 тыс. случаях, 6,26%).

Фото: pixabay.com, автор- natureaddict

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