Оборот Softline за 2018 год составил 94,8 млрд рублей

Оборот ГК Softline в 2018 календарном году составил $1,36 млрд, что на 19% превышает показатель 2017 года ($1,14 млрд). Оборот в рублях по группе компаний составил 94,82 млрд. руб., что на 32% выше показателей прошлого года.

Отмечается. что в прошлом году наибольший рост по отношению к 2017 году показали такие направления, как облачные технологии – 83% роста, собственные услуги – 25%, решения в области аппаратного обеспечения – 44%. В портфеле решений компании на сегодня представлены продукты и технологии более чем 3000 зарубежных и российских вендоров.

— Все наши ключевые партнеры развивают экосистемы собственных решений – сегодня уже никто не мыслит категориями отдельных продуктов. Десять лет назад мы стали развивать собственные продукты и сервисы – это решение стало стратегически важным и, как показало время, верным. Наши заказчики ждут от нас сегодня не знания характеристик конкретной модели оборудования, а умения разобраться, как устроены бизнес-процессы и спроектировать эффективное технологическое решение, полностью удовлетворяющее потребностям бизнеса, — подчеркнула директор управления сервисов Softline Ирина Кривенкова.

SoftLine проанализировал рынок облачных услуг

Чтобы удовлетворить потребности государственных заказчиков в импортозамещающих решениях, Softline активно развивает экспертизу и включает в свой портфель новые разработки российских коллег по ИТ-рынку. На отечественных продуктах строится разработанная Softline концепция «Регион будущего», в которую включены ИТ-решения и услуги, автоматизирующие практически все сферы жизнедеятельности городов. Уже сейчас многие компоненты концепции внедряются в российских регионах и помогают улучшить транспортную инфраструктуру, ЖКХ, энергоэффективность муниципальных образований.

Осуществляя цифровую трансформацию бизнеса, Softline одновременно помогает заказчикам выстраивать надежную защиту от киберугроз.

Восходящий тренд 2019 года — развитие подхода Robotic Process Automation (RPA)

В 2018 году в портфеле Softline появились такие направления, как Robotic Process Automation, решения в области искусственного интеллекта и машинного обучения. На сегодняшний день компания ведет несколько пилотных и коммерческих проектов, связанных с роботизацией рутинных операций в службах казначейства, бухгалтерии, отделах кадров и экономической безопасности. Явные преимущества RPA, такие как скорость внедрения и быстрое получение экономического эффекта, в связке с экспертизой Softline дают основание ожидать в 2019 году рост продаж по данному направлению, значительно превышающий рост рынка.

— В 2019 году Softline продолжит программу M&A и расширение международной экспансии. Мы будем существенно усиливать практику и направление кибербезопасности, а также вкладываться в развитие собственной облачной платформы и собственных решений для цифровой трансформации на базе технологий IoT, искусственного интеллекта и RPA. Еще одной стратегической задачей на ближайшие три года является разработка и запуск собственной торговой площадки (marketplace) Softline. В течение ближайших 5 лет Softline станет глобальной ИТ-компанией, присутствующей на всех ключевых ИТ-рынках, и будет входить в ТОП-5 крупнейших мировых игроков, — отметил председатель совета директоров ГК Softline Игорь Боровиков.

Фото: пресс-служба компании