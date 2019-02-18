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Оборот Softline за 2018 год составил 94,8 млрд рублей

  • 18/02/2019, 12:58
Наибольший рост показали облачные технологии и решения в области аппаратного обеспечения.

Оборот Softline за 2018 год составил 94,8 млрд рублейОборот ГК Softline в 2018 календарном году составил $1,36 млрд, что на 19% превышает показатель 2017 года ($1,14 млрд). Оборот в рублях по группе компаний составил 94,82 млрд. руб., что на 32% выше показателей прошлого года.

Отмечается. что в прошлом году наибольший рост по отношению к 2017 году показали такие направления, как облачные технологии – 83% роста, собственные услуги – 25%, решения в области аппаратного обеспечения – 44%. В портфеле решений компании на сегодня представлены продукты и технологии более чем 3000 зарубежных и российских вендоров.

Все наши ключевые партнеры развивают экосистемы собственных решений – сегодня уже никто не мыслит категориями отдельных продуктов. Десять лет назад мы стали развивать собственные продукты и сервисы – это решение стало стратегически важным и, как показало время, верным. Наши заказчики ждут от нас сегодня не знания характеристик конкретной модели оборудования, а умения разобраться, как устроены бизнес-процессы и спроектировать эффективное технологическое решение, полностью удовлетворяющее потребностям бизнеса, подчеркнула директор управления сервисов Softline Ирина Кривенкова.

SoftLine проанализировал рынок облачных услуг

В 2018 году Softline разработала собственную платформу промышленного интернета вещей на основе ПО с открытым кодом. Спектр задач, решаемых на базе платформы, обширен: от системы управления активами для крупного территориально-распределенного предприятия до цифровой платформы мульти-сервисов для органов власти. Платформа позволяет реализовать контроль соблюдения работниками предприятий правил техники безопасности, выявлять потенциальные угрозы и выдавать предупреждения в режиме реального времени об отклонениях от нормативов. Возможности платформы позволяют хранить большие объемы данных от различных средств индивидуальной защиты, носимых устройств и технологического оборудования и оперативно расширять набор подключенных устройств и функциональных подсистем.

Чтобы удовлетворить потребности государственных заказчиков в импортозамещающих решениях, Softline активно развивает экспертизу и включает в свой портфель новые разработки российских коллег по ИТ-рынку. На отечественных продуктах строится разработанная Softline концепция «Регион будущего», в которую включены ИТ-решения и услуги, автоматизирующие практически все сферы жизнедеятельности городов. Уже сейчас многие компоненты концепции внедряются в российских регионах и помогают улучшить транспортную инфраструктуру, ЖКХ, энергоэффективность муниципальных образований.

Осуществляя цифровую трансформацию бизнеса, Softline одновременно помогает заказчикам выстраивать надежную защиту от киберугроз.

Восходящий тренд 2019 года — развитие подхода Robotic Process Automation (RPA)

Облачными технологиями компания занимается с 2007 года и предлагает заказчикам собственные и вендорские облачные решения на условиях подписки, аренды и лизинга. Облачная платформа Softline IaaS и SaaS обеспечивает клиентов доступом к публичным, частным и гибридным решениям. На территории России расположено 5 собственных дата–центров компании. Использование облачных технологий и услуг помогает компаниям заложить фундамент для цифровой трансформации бизнеса.

В 2018 году в портфеле Softline появились такие направления, как Robotic Process Automation, решения в области искусственного интеллекта и машинного обучения. На сегодняшний день компания ведет несколько пилотных и коммерческих проектов, связанных с роботизацией рутинных операций в службах казначейства, бухгалтерии, отделах кадров и экономической безопасности. Явные преимущества RPA, такие как скорость внедрения и быстрое получение экономического эффекта, в связке с экспертизой Softline дают основание ожидать в 2019 году рост продаж по данному направлению, значительно превышающий рост рынка.

В 2019 году Softline продолжит программу M&A и расширение международной экспансии. Мы будем существенно усиливать практику и направление кибербезопасности, а также вкладываться в развитие собственной облачной платформы и собственных решений для цифровой трансформации на базе технологий IoT, искусственного интеллекта и RPA. Еще одной стратегической задачей на ближайшие три года является разработка и запуск собственной торговой площадки (marketplace) Softline. В течение ближайших 5 лет Softline станет глобальной ИТ-компанией, присутствующей на всех ключевых ИТ-рынках, и будет входить в ТОП-5 крупнейших мировых игроков, отметил председатель совета директоров ГК Softline Игорь Боровиков.

Фото: пресс-служба компании

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