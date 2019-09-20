«Д2 Страхование» получила в два раза больше прибыли

АО «Д2 Страхование» представило итоги работы за 1 полугодие 2019 года. Прибыль до налогообложения увеличилась до 92,4 млн руб., что вдвое превышает результат аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе страховой компании.

— Весомый вклад в доходы компании внесли операции от инвестиционной деятельности, доходы от операций по страхованию приросли на 21%, — отмечают в пресс-службе.

Отмечается, что по страховым брутто-премиям компания сохранила уровень прошлого года. При этом количество заключенных договоров увеличилось в 1,8 раза, аналогичная позитивная динамика сложилась по нетто-премиям. Комбинированный коэффициент убыточности и расходов снизился до 88% к заработанной премии.

Портфель компании сохранил прежнюю структуру: 40% сборов приходится на страхование от несчастных случаев и болезней, 36% – на страхование имущества частных клиентов (кроме транспортных средств).

Что касается рэнкинга российских страховщиков, то «Д2 Страхование» прибавила 5 позиций, переместившись на 70-е место в сегменте non-life. При этом по ключевым видам страхования компания занимает места в ТОП-40 по страхо-ванию от несчастных случаев и болезней и ТОП-20 по страхованию имущества частных клиентов.

В пресс-службе рассказали, что активы компании превысили 1,6 млрд руб. (+6% по сравнению с началом года). Собственный капитал на 30.06.2019 составил более 0,7 млрд руб., увеличившись за счет чистой прибыли на 11% за полугодие (рентабельность капитала 23% в годовом выражении). «Д2 Страхование» сохраняет кратный запас по марже платежеспособности: запас фактической маржи платежеспособности над нормативным уровнем составляет +473%. Кроме того, компания продолжает выплачивать дивиденды акционерам: на эти цели в июле 2019 года направлено 125 млн руб.

— В начале года мы анонсировали курс на масштабирование бизнеса за счет наращивания операционной прибыли от страховой деятельности и движемся в рамках этого курса, увеличив доходы от страхования почти на четверть. Компании удалось расширить круг партнеров и конечных клиентов в первую очередь в традиционных В2В-направлениях и заложить основы для диверсификации каналов продаж. Динамику роста также поддержало инвестиционное направление, — отметил председатель Совета директоров «Д2 Страхования» Юрий Вавилов.

По его словам, компания намерена следовать принятым приоритетам и продолжит работать над развитием действующей маржинальной модели бизнеса.

АО «Д2 Страхование» работает на страховом рынке 27 лет. Сегодня компания ориентируется на комплексное развитие в канале В2В, включая банкострахование и цифровой ретейл. «Д2 Страхование» основана в Новосибирске, центр управления продажами находится в Москве. Компания обслуживает клиентов из 200 городов по всей России, за последние шесть лет заключено более 1,5 млн договоров страхования. Рейтинг надежности («Эксперт РА») на уровне «ruBBB+». Мажоритарным акционером «Д2 Страхования» является Игорь Ким, акционер и председатель Совета директоров – Юрий Вавилов.

Фото предоставлено пресс-службой компании