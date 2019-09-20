Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

«Д2 Страхование» получила в два раза больше прибыли

Количество договоров, заключенных компанией, увеличилось в 1,8 раза.
  • 20/09/2019, 16:44
«Д2 Страхование» получила в два раза больше прибыли

АО «Д2 Страхование» представило итоги работы за 1 полугодие 2019 года. Прибыль до налогообложения увеличилась до 92,4 млн руб., что вдвое превышает результат аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе страховой компании.

— Весомый вклад в доходы компании внесли операции от инвестиционной деятельности, доходы от операций по страхованию приросли на 21%, — отмечают в пресс-службе.

Отмечается, что по страховым брутто-премиям компания сохранила уровень прошлого года. При этом количество заключенных договоров увеличилось в 1,8 раза, аналогичная позитивная динамика сложилась по нетто-премиям. Комбинированный коэффициент убыточности и расходов снизился до 88% к заработанной премии.

Портфель компании сохранил прежнюю структуру: 40% сборов приходится на страхование от несчастных случаев и болезней, 36% – на страхование имущества частных клиентов (кроме транспортных средств).

Что касается рэнкинга российских страховщиков, то «Д2 Страхование» прибавила 5 позиций, переместившись на 70-е место в сегменте non-life. При этом по ключевым видам страхования компания занимает места в ТОП-40 по страхо-ванию от несчастных случаев и болезней и ТОП-20 по страхованию имущества частных клиентов.

В пресс-службе рассказали, что активы компании превысили 1,6 млрд руб. (+6% по сравнению с началом года). Собственный капитал на 30.06.2019 составил более 0,7 млрд руб., увеличившись за счет чистой прибыли на 11% за полугодие (рентабельность капитала 23% в годовом выражении). «Д2 Страхование» сохраняет кратный запас по марже платежеспособности: запас фактической маржи платежеспособности над нормативным уровнем составляет +473%. Кроме того, компания продолжает выплачивать дивиденды акционерам: на эти цели в июле 2019 года направлено 125 млн руб.

— В начале года мы анонсировали курс на масштабирование бизнеса за счет наращивания операционной прибыли от страховой деятельности и движемся в рамках этого курса, увеличив доходы от страхования почти на четверть. Компании удалось расширить круг партнеров и конечных клиентов в первую очередь в традиционных В2В-направлениях и заложить основы для диверсификации каналов продаж. Динамику роста также поддержало инвестиционное направление, — отметил председатель Совета директоров «Д2 Страхования» Юрий Вавилов.

По его словам, компания намерена следовать принятым приоритетам и продолжит работать над развитием действующей маржинальной модели бизнеса.

АО «Д2 Страхование» работает на страховом рынке 27 лет. Сегодня компания ориентируется на комплексное развитие в канале В2В, включая банкострахование и цифровой ретейл. «Д2 Страхование» основана в Новосибирске, центр управления продажами находится в Москве. Компания обслуживает клиентов из 200 городов по всей России, за последние шесть лет заключено более 1,5 млн договоров страхования. Рейтинг надежности («Эксперт РА») на уровне «ruBBB+». Мажоритарным акционером «Д2 Страхования» является Игорь Ким, акционер и председатель Совета директоров – Юрий Вавилов.

Фото предоставлено пресс-службой компании

Популярное с сайта

Компания «Дядя Дёнер» заработала на кафе и производстве

Компания «Дядя Дёнер» заработала на кафе и производстве

20/09/2019, 16:09
В сводной выручке компании доля стритфуда составляет 63%, производства, роялти и доходов от филиалов — 32%, кафе — 5%.
«Обувь России» сделала ставку на fashion store

«Обувь России» сделала ставку на fashion store

20/09/2019, 16:00
Группа компаний продолжает трансформацию своих магазинов в формат, посвященный не только обуви, но и моде в целом.

2ГИС запустил поиск товаров в офлайн-магазинах

20/09/2019, 14:45
На карте теперь можно находить организации, строить маршруты не только в городах, но и между ними.

Актуальный разговор

«Информационный шлейф» господдержки охлаждает интерес бизнеса

«Информационный шлейф» господдержки охлаждает интерес бизнеса

Все материалы
Новости

Главой администрации Ленинского района назначен Александр Гриб

20/09/2019, 18:19

Новосибирские технопарки в числе самых эффективных в России

20/09/2019, 17:09

Дан старт финансированию строительства четвертого моста в Новосибирске

20/09/2019, 16:54

Проект программы комплексного развития сельских территорий должен быть готов к 1 октября

20/09/2019, 16:51

В Новосибирской области более 37,7 тысяч предпринимателей применяют ЕНВД

20/09/2019, 16:38

Компания «Дядя Дёнер» заработала на кафе и производстве

20/09/2019, 16:09

«Обувь России» сделала ставку на fashion store

20/09/2019, 16:00

2ГИС запустил поиск товаров в офлайн-магазинах

20/09/2019, 14:45

На расширение программно-аппаратного комплекса ЦОД правительства региона готовы потратить почти 50 млн рублей

20/09/2019, 14:35

Андрей Свинаренко: Инновации не дают экономических преимуществ

20/09/2019, 14:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска