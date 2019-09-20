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Проект программы комплексного развития сельских территорий должен быть готов к 1 октября

Общий объем финансового обеспечения госпрограммы за период с 2020 по 2025 годы составит 3,7 миллиарда рублей.
  • 20/09/2019, 16:51
Проект программы комплексного развития сельских территорий должен быть готов к 1 октября

Разработку программы комплексного развития сельских территорий Новосибирской области ведет региональный минсельхоз, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Мы долго ждали эту программу и теперь должны приложить все усилия для того, чтобы Новосибирская область по максимуму использовала ее возможности для привлечения федеральных средств на развитие сельских территорий в регионе, — обратился заместитель губернатора Вячеслав Ярманов к членам рабочей группы по разработке программы.

Как отметил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко., общий объем финансового обеспечения госпрограммы за период с 2020 по 2025 годы составит 3,7 миллиарда рублей, в том числе 2,5 миллиарда – за счет средств федерального бюджета, 1,2 миллиарда – из областного.

— Среди целей программы, которых необходимо достичь к 2025 году: сохранение доли сельского населения, повышение благосостояния селян, в том числе приближение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств к уровню городских, а также рост доли благоустроенного жилья в сельской местности, – подчеркнул Евгений Лещенко.

Отмечается, что объемы средств на реализацию программы в 2020 году уже определены, они составят 612 миллионов рублей. Планируется построить свыше 3 тысяч квадратных метров жилья для 50 сельских семей, реализовать один проект комплексной жилищной застройки, два проекта по благоустройству сельских территорий, построить 26 километров газораспределительных сетей, 15 километров водопроводов и 13 километров дорог.

— При подготовке к реализации программы на 2021 год, — подчеркнул Евгений Лещенко, — поставлена задача обеспечения синхронизации мероприятий программы с реализуемыми инвестиционными проектами. Приоритет будет отдаваться территориям, которые обеспечивают наличие на территории инвестора, создающего высокопроизводительные рабочие места, наличие на территории социально ответственного бизнеса, инициативу и участие бизнеса при реализации проектов комплексного развития.

Проект программы должен быть разработан к 1 октября, такую задачу поставил перед региональным минсельхозом на заседании рабочей группы Вячеслав Ярманов.

Также решением рабочей группы распределены полномочия по реализации программы между областными исполнительными органами государственной власти. Министерство сельского хозяйства Новосибирской области определено главным распорядителем бюджетных средств при исполнении мероприятий ведомственного проекта «Содействие занятости сельского населения» и двух направлений ведомственного проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений». Соисполнителями программы станут региональные министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, министерство строительства, министерство транспорта и дорожного хозяйства и ряд других ведомств.

Фото: pixabay.com, автор- xusenru

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