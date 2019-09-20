В Новосибирской области более 37,7 тысяч предпринимателей применяют ЕНВД

Отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) с 2021 года станет для малого бизнеса тяжелым ударом и приведет к уходу в тень или закрытию сотен тысяч субъектов хозяйственной деятельности. К такому выводу пришли региональные омбудсмены по защите прав предпринимателей на совещании, которое прошло под председательством уполномоченного при президенте РФ по вопросу регулирования налогового режима ЕНВД, сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена Новосибирской области.

— Режим ЕНВД исторически был разработан как временная мера поддержки предпринимательства до момента установления устойчивой высокой экономической динамики и повышения рентабельности бизнеса и доходов населения, — отметили участники совещания.

C учетом принимаемых регуляторных мер по цифровизации бизнеса, в частности, введения маркировки широкого круга товаров, которая требует дополнительных затрат и адаптации субъектов предпринимательской деятельности к новым требованиям, отмена режима ЕНВД с 2021 года станет для малого бизнеса тяжелым ударом и приведет к уходу в тень или закрытию сотен тысяч субъектов хозяйственной деятельности.

Участники совещания отметили, что принимая во внимание цели национального проекта «МСП и поддержка национальной предпринимательской инициативы», постепенное распространение режима самозанятых на все субъекты РФ (предполагающее переход на него большого числа предпринимателей с режимов ЕНВД, УСН и ПСН), представляется целесообразным поэтапно перейти к новой системе упрощенных режимов налогообложения малого бизнеса, предусматривающей принцип «одна категория бизнеса – один упрощенный режим налогообложения», установив переходный период с продлением ЕНВД до 2024 года.

При этом перспективная система налогообложения должна содержать понятные и удобные режимы налогообложения. В резолюции нашли свое отражение предложения уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николая Мамулата: об изменении наиболее близкой к ЕНВД патентной системы налогообложения, в том числе расширение видов деятельности, при осуществлении которых может применяться ПСН; смягчение требований по ограничению площади объектов и количеству работников для предпринимателей, применяющих ПСН.

Также в резолюции предложено для организаций предусмотреть упрощенную систему налогообложения с возможностью установления льгот на уровне местных властей, с пониженными ставками. Одновременно расширять практику применения торгового сбора с возможностью его зачета в уплачиваемом налоге на УСН.

— На время переходного периода следует модифицировать систему ЕНВД, установив ограничения по выручке, проведя широкую дифференциацию видов деятельности и исключив возможность для высокомаржинальных бизнесов уплачивать близкий к нулю размер налогов, таким образом, повысив эффективность налога для государства, — уверены эксперты.

Участники отметили обеспокоенность планами по запрету применения ЕНВД при реализации товаров, подлежащих маркировке, учитывая, что реализацией указанных товаров занимается значительное количество субъектов микробизнеса. Представляется, что следует пересмотреть категории видов деятельности, попадающие под данный запрет.

Отмечается также важность зачисления доходов от всех упрощенных режимов налогообложения в местные бюджеты, что совместно с делегированными муниципалитетам правами по определению параметров их применения, позволит повысить мотивацию местных властей к созданию привлекательных условий ведения деятельности для малого бизнеса.

Участники совещания обратили внимание на важность проработки других мер по улучшению деловой среды для малого бизнеса:

рассмотреть возможность снижения размера страховых взносов;

распространение практики применения торгового сбора в новых регионах;

пересмотр залоговых требований к льготным кредитам, предоставляемым малому и среднему бизнесу;

иные меры, стимулирующие деловую активность малого предпринимательства.

По итогам совещания решено после соответствующей подготовки направить указанные предложения в адрес правительства РФ и представить их на предстоящем в декабре 2019 года заседании государственного совета Российской Федерации по направлению «Малое и среднее предпринимательство».

В аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей Новосибирской области уточнили, что в регионе более 37,7 тысяч предпринимателей применяют ЕНВД (в России – около 2 млн).

Фото предоставлено пресс-службой аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей Новосибирской области