«Да ну на фиг*»: сибиряки чудом выжили, проскочив между фур на трассе под Новосибирском (впечатляющее видео)

На трассе под Новосибирском водитель фуры решил пойти на обгон, но не рассчитал дистанцию и чуть не угробил водителя и пассажира легковушки. У парней в салоне был установлен видеорегистратор. Именно он и зафиксировал факт их чудесного спасения.
На протяжении всего ролика выжившие сибиряки мало говорят на литературном языке. Уровень адреналина в крови зашкаливал, а сердце едва не выскочило их груди. Безусловно, сложно передать печатным словом их диалог в автомобиле. Когда парни увидели летящую на них многотонную фуру, реакция была примерно следующей.
― Епрст! Да ну, на фиг!!!! Ааааааа, блин! Кошмар! ― эмоционально кричат мужчины в салоне автомобиля, когда их седан протискивается между двух грузовиков.
― Зеркало нам снесли только. Вот мы отделались. Мы с тобой просто чуть жизни не лишились, Вова. Я в сильном шоке! Давай остановимся, ― продолжает диалог уцелевший пассажир.
Мужчины припарковались на обочине и выдохнули, осознав, что минуту назад могли легко погибнуть. Один из парней даже предложил догнать фуру и побить водителя.
Такие чудеса на трассе случаются очень редко.
Редакция Infopro54 хочет связаться с выжившими сибиряками. Уважаемые читатели, если вы знаете этих парней, то сообщите, пожалуйста, нам.
Фото: скриншот из видео.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru