«Да ну на фиг*»: сибиряки чудом выжили, проскочив между фур на трассе под Новосибирском (впечатляющее видео)

На трассе под Новосибирском водитель фуры решил пойти на обгон, но не рассчитал дистанцию и чуть не угробил водителя и пассажира легковушки. У парней в салоне был установлен видеорегистратор. Именно он и зафиксировал факт их чудесного спасения.

На протяжении всего ролика выжившие сибиряки мало говорят на литературном языке. Уровень адреналина в крови зашкаливал, а сердце едва не выскочило их груди. Безусловно, сложно передать печатным словом их диалог в автомобиле. Когда парни увидели летящую на них многотонную фуру, реакция была примерно следующей.

― Епрст! Да ну, на фиг!!!! Ааааааа, блин! Кошмар! ― эмоционально кричат мужчины в салоне автомобиля, когда их седан протискивается между двух грузовиков. ― Зеркало нам снесли только. Вот мы отделались. Мы с тобой просто чуть жизни не лишились, Вова. Я в сильном шоке! Давай остановимся, ― продолжает диалог уцелевший пассажир.

Мужчины припарковались на обочине и выдохнули, осознав, что минуту назад могли легко погибнуть. Один из парней даже предложил догнать фуру и побить водителя.

Такие чудеса на трассе случаются очень редко.

Редакция Infopro54 хочет связаться с выжившими сибиряками. Уважаемые читатели, если вы знаете этих парней, то сообщите, пожалуйста, нам.