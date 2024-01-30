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«Готовился к допросу и волновался»: погибший владелец «Золотого льва» был свидетелем по делу Сибирского Лас-Вегаса

  • 30/01/2024, 19:40
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Погибший владелец «Золотого льва» был свидетелем по делу Сибирского Лас-Вегаса
Стала известна возможная причина смерти новосибирского бизнесмена Олега Татаринова.

Трагическое известие о смерти крупного бизнесмена Олега Татаринова потрясло Новосибирск. Тело предпринимателя было найдено 29 января в апартаментах его отеля за городом. Причиной внезапной кончины стало огнестрельное ранение.

На место оперативно выехали следователи. Но, как выяснилось, в происшествии не оказалось никакого криминала.

Специалисты внимательно изучили видео с камер наблюдения и установили, что в момент гибели коммерсант находился в помещении один. За несколько минут до случившего из комнаты вышла его гражданская жена. Она отсутствовала буквально 5 минут. Но этого времени хватило для того, чтобы произошло самое страшное.

― Никаких записок нет, явного повода для такого решения тоже пока нет. Известно, что накануне погибший общался с влиятельными силовиками, он был вызван спецслужбами и провел там более 8 часов.  А сегодня, 30 января, должен был идти на допрос в качестве свидетеля по игорному делу в 5-е следственное управление в ГСО СК. Он готовился к допросу и волновался,  ― рассказал Infopro54 источник, знакомый с ситуацией.

Между тем, собственный источник НГС подтверждает информацию, что Татаринов имел серьезный разговор с компетентными органами. За ним также числилась задолженность по неуплате налогов на сумму более 10 млн рублей.

― Речь шла о возможном возбуждении уголовного дела против бизнесмена. Татаринов очень боялся оказаться в СИЗО, ― пишет издание.

По факту смерти бизнесмена СК по Новосибирской области проводит проверку. До ее окончания говорить об истинных причинах, которые предшествовали трагедии пока рано.

Фото: 2ГИС/соцсети.

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : Татаринов смерть Золотой лев бизнес


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