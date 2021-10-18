«Дачная амнистия» может стать бессрочной

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что вместе с правительством обсуждается вопрос об установлении «дачной амнистии» бессрочно, передает «Российская газета».

Напомним, «дачная амнистия» действует с 2006 года. Изначально предполагался ограниченный срок ее действия. Но с тех пор она неоднократно продлевалась. В комитете отметили, что за 15 лет «дачной амнистией» воспользовалось 14 миллионов граждан, но некоторые проблемы пока не решены. Поэтому подготовленный проект не просто продлевает срок, но и вводит важные новации. Граждане смогут в упрощенном порядке, бесплатно оформить свои права на земельные участки и расположенные на них жилые дома, в которых давно проживают. Дополнительно будут защищены права наследников в рамках «дачной амнистии». Все это позволит гражданам свободно распоряжаться имеющейся недвижимостью и защищать свои права на нее.

В советское время вокруг новых фабрик и заводов нередко возникали рабочие поселки. Со временем такие поселки образовывали самостоятельные населенные пункты либо поглощались историческими поселениями. В жилых домах, расположенных на таких территориях, могла иметься прописка, к ним подводились коммунальные сети. При этом у граждан зачастую отсутствовали на руках необходимые документы как на сами дома, так и на участки под ними. В таких домах десятилетиями проживает уже не одно поколение граждан.

Для решения этой проблемы законопроектом предлагается механизм упрощенного бесплатного оформления прав на жилые дома и одновременно на земельные участки, на которых они расположены.