Получил «пять звезд» — потерял 38 млн рублей

С 1 января 2022 года вводится запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении определенной категории. Это требование распространяется на все коллективные средства размещения (Постановление правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 1853. — Ред.). Классификация гостиниц является обязательной формой подтверждения соответствия и заключается в присвоении категории (звездности) коллективному средству размещения, напомнили в Министерстве экономического развития Новосибирской области. С первого января нынешнего года это требование касается гостиниц с номерным фондом более 15 единиц. А с января будущего без сертификата о «звездности» с рынка придется уйти всем остальным.

— Согласно положению о классификации все виды гостиниц классифицируются по системе звезд, в которой предусмотрено 6 категорий: «пять звезд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», «одна звезда», «без звезд». Высшей категорией является категория «пять звезд», низшей — «без звезд», — уточняют в ведомстве.

За отсутствие документа, подтверждающего «звездность» объекта, и предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории предусмотрена административная ответственность. Речь идет о предупреждении или наложении административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Учредитель АО «Трансервис», группы компаний TS Group, собственник Marriott Hotel Александр Бойко считает требование о введении «зведности» гостиничного сегмента надуманным, отражающим уровень развития рынка гостиничных услуг в России. Он напоминает, что во многих странах мира такого понятия в сфере средств размещения нет.

— В Америке, Европе есть понятие бренда, на который ориентируются потенциальные гости, они точно знают — какой сервис и условия они получат. Есть деление на предназначение отеля: эконом, бизнес, resort, luxury, конгресс, для размещения делового туриста, приезжающего на 1-2 дня, экспатов, приезжающих работать на несколько лет, статусных лиц и т.д. А у нас смешали трепетную лань с ослом, — комментирует бизнесмен.

Тем не менее собеседник редакции признает, что как временная мера для правильного позиционирования гостиницы, отеля на рынке «звездность» хороший вариант. Но со временем эта градация отомрет.

— В принципе, сертифицировать, даже для сегодняшнего уровня развития нашего рынка, правильно, потому что это позволит сформировать в глазах потребителя определенную картину: он будет понимать — за что платит и куда он приедет. Для Новосибирска это особенно актуально накануне Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023. Все-таки мы ожидаем приезда иностранных гостей, — рассуждает Бойко. — С другой стороны, у «звездности» есть определенные издержки. Например, когда мы проходили сертификацию, то всерьез думал, что лучше: «5 звезд» или «без звезд». В итоге из имиджевых соображений решили подать на классификацию по первому варианту. Но при этом мы потеряли только в 2020 году около 38 млн рублей, так как в райдере у многих компаний указано, что они «не имеют права проводить мероприятия, селить сотрудников в гостиницах с уровнем «5 звезд».

Впрочем, по оценке Александра Бойко, большая часть участников новосибирского рынка средств размещения, даже с емкостью фонда до 15 номеров, все-таки пройдет сертификацию и будет работать дальше. На цену размещения сертификация влияния не окажет. Она зависит от рынка, а также баланса спроса/предложения.

По состоянию на 12 октября 2021 года в Новосибирской области процедуру обязательной классификации прошли 124 коллективных средства размещения. Из них только одна гостиница (отель «Марриотт») имеет высшую категорию «пять звезд», 23 гостиницы имеют категорию «четыре звезды», 25 гостиниц — «три звезды», 19 гостиниц — «две звезды», 2 гостиницы — «одна звезда». 54 гостиницы имеют категорию «без звезд».

По данным 2ГИС, в рубрике «гостиницы» в Новосибирске зарегистрированы 264 компании.