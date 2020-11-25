«Дачная амнистия» продолжается

Больше 14 лет граждане регистрируют свои прав на земельные участки, индивидуальные жилые дома, дачи, гаражи, бани, хозпостройки с минимальным количеством документов, без дополнительных обращений в органы местного самоуправления.

В Новосибирской области с сентября 2006 года в рамках «дачной амнистии» зарегистрировано 186,5 тысяч прав граждан. При этом пик регистраций пришелся на 2010 год, когда новосибирцы оформили свои права на 40 тысяч индивидуальных домов и земельных участков. За последние 5 лет спрос на «дачную амнистию» снизился, с начала 2020 года за регистрацией прав в упрощенном порядке на земельные участки, садовые и жилые строения обратилось чуть больше тысячи человек.

Госдумой принят закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года. Новеллы законодательства продлевают срок упрощенного оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома, возведенные на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. При этом индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам, определенным Градостроительным кодексом РФ.

Закон также продлевает возможность направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года, что позволит гражданам без лишних сложностей оформить свои права на строящуюся недвижимость.

В Новосибирской области еще остаются неоформленные объекты, и их владельцы должны знать, что зарегистрированное право собственности позволит свободно распоряжаться имуществом — продавать, дарить, сдавать в аренду, передавать по наследству. В противном случае риски потери имущества возрастают.

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