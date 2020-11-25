Центр «Мой бизнес» проводит бесплатное тестирование предпринимательских способностей

Центр «Мой бизнес» Новосибирской области проводит бесплатное онлайн тестирование на изучение предпринимательских способностей.

Как известно, предприниматель должен обладать определёнными качествами: готовность рисковать и брать на себя ответственность, умение устанавливать контакты, стремление к достижению успеха. Пройдя тест, можно понять свои сильные и слабые стороны, узнать личный предпринимательский потенциал, оценить готовность к открытию собственного дела.

Преимущества тестирования в том, что оно совмещает анализ мотивационной сферы, личных качеств, интеллектуальных способностей и потенциал профессиональной деятельности.

Именно поэтому используются определенные блоки:

свойства характера личности — выявляются лидерские качества;

предпринимательские способности — диагностируется уровень профессиональных способностей;

качества предпринимателей — диагностика качеств предпринимателя на основе самооценки;

мотивация — диагностируется самооценка личности и сфера профессиональной мотивации;

самооценка — диагностируется общий уровень самооценки.

В данном тесте нет правильных или неправильных ответов, нет ограничений по времени. Главное стараться отвечать честно, это поможет лучше узнать свои профессиональные предрасположенности.

Тестирование будет полезно как самозанятым и действующим предпринимателям, так и наёмным работникам и безработным, школьникам и студентам, женщинам в декрете.

Результаты тестирования высылаются в виде многостраничного PDF-отчёта, содержащего подробный анализ сильных и слабых сторон в профессиональной сфере. В отчёте достаточно точно описываются личные качества и даются рекомендации по дальнейшему развитию предпринимательских качеств.

Онлайн тестирование проходит по ссылке: https://profkontur.com/register/respondent/businessman?v=2

Возраст 12+

Организаторы Центр «Мой бизнес» (АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»).

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