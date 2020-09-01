«Дачной амнистией» воспользовались почти 186 тысяч новосибирцев

1 сентября 2006 года российские граждане получили возможность в упрощенном порядке регистрировать свои права на земельные участки, дачные и садовые домики, индивидуальные жилые дома, индивидуальные гаражи, хозяйственные постройки даже при отсутствии правоустанавливающих документов, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

— В Новосибирской области за истекшие годы в упрощенном порядке зарегистрировано почти 186 тысяч прав граждан. Пик регистрации пришелся на 2010 год (40,7 тысяч прав), после которого наблюдается снижение показателей. В последние годы количество обращений от новосибирцев не превышает 2-3 тысяч, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что чаще всего «дачную амнистию» новосибирцы используют при оформлении прав на земельные участки, предоставленные до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного и жилищного строительства. Почти 70% от общего числа зарегистрированных прав в упрощенном порядке приходится именно на земельные участки.

— Закон о «дачной амнистии» действует бессрочно для оформления прав на земельные участки, предоставленные на определенных видах права до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации, то есть до 30 октября 2001 года. Для государственной регистрации права собственности на такой участок необходимо предоставить документ, удостоверяющий право на него, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отдельные положения «дачной амнистии» — об упрощенном порядке оформления прав на жилые и садовые дома — закончат свое действие 1 марта 2021 года. После этой даты правообладатели будут обязаны руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов, когда информацию о начале и завершении строительства объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов необходимо будет представлять в орган местного самоуправления для принятия решения о согласовании параметров строящегося дома и направления документов в Росреестр для оформления.

— Такой порядок уже обязателен для всех, кто начал строительство после 4 августа 2018 года. Для тех, кто начал строительство до 4 августа 2018 года и не получил разрешение на строительство, действует переходный период до 1 марта 2021 года — граждане вправе направить уведомление о строительстве в уполномоченный орган, при этом получать разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта не нужно, — напомнили в Росреестре.

Упрощенным порядком могут воспользоваться собственники объектов, которые построены на участках, предназначенных для садоводства.

Сейчас регистрация прав на садовый домик в общей сложности займет не больше месяца.

Фото: pixabay.com, автор- Seregei