Партнером А:СТАРТ стала американская венчурная студия из Калифорнии

В августе Новосибирск посетил сооснователь венчурной студии GSD Дерек Дестенфилд. Во время визита состоялась рабочая встреча с программным комитетом бизнес-ускорителя А:СТАРТ. По её итогам была достигнута договоренность о сотрудничестве — Дерек и его партнеры в качестве экспертов будут оценивать разработки участников осеннего А:СТАРТ, сообщили в пресс-службе Академпарка.

Лучший проект калифорнийские эксперты пригласят на онлайн-акселератор студии GSD, в финале которого состоится демо-дэй, где команды выступят перед ведущими инвесторами Кремниевой долины. Для участия в акселераторе команде выбранного проекта будет предоставлен специальный грант от студии GSD.

Кроме того, команда GSD выделит русскоговорящих эдвайзеров (советников), которые этой осенью будут работать с проектами А:СТАРТ в рамках экспертных каруселей и индивидуальных консультаций.

— Сотрудничество с венчурной студией и ее кофаундером весьма перспективно для будущих участников А:СТАРТ, так как это возможность, оставаясь в Новосибирске, получить полезные связи, доступ к инвесторам и выход на международный уровень на самой ранней стадии, — отметил руководитель ИТ-секции бизнес-ускорителя А:СТАРТ, партнер GSD Venture Studios Евгений Иванов.

По его словам, инкубируемые компании Академпарка, которые уже выросли и имеют глобальные амбиции, также есть возможность выйти на Долину.

— Мы в GSD разработали специальную систему по анализу стартапов и подстройке тактики и стратегии развития компаний под тенденции мирового рынка, она поможет нашим резидентам быстрее наладить продуктивные контакты с крупными потенциальными партнерами за рубежом, — подчеркнул Евгений Иванов.

В Академпарке рассказали, что в этом сезоне акселерационная программа пройдет в новом формате — в выходные дни и вечернее время в режиме онлайн. Это позволит участникам совмещать бизнес-интенсивы и встречи с экспертами с работой или учебой.

Акселерационный марафон откроет трехдневный интенсив с 25 по 27 сентября, занятия будут проходить полный день. Затем стартует двадцатидневный курс с групповыми тренингами и индивидуальными консультациями, которые будут занимать лишь несколько часов в вечернее время. Чтобы сохранить эффективность нетворкинга, в программу включены mastermind-сессии, где участники в группах будут разбирать свои кейсы и искать новые решения.

Финальные защиты проектов пройдут 29 октября. Победители будут приглашены в бизнес-инкубатор, где они смогут развивать свои стартапы при поддержке Академпарка.

Ознакомиться с программой акселерационного марафона и подать заявку на участие в А:СТАРТ можно на сайте.

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