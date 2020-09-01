Пункты тестирования на коронавирус в регионе нанесли на интерактивную карту

Интерактивная карта пунктов тестирования на COVID-19 начала работать в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Карта запущена на официальном портале по ситуации с коронавирусом в Новосибирской области.

Ресурс разработан региональным министерством цифрового развития и связи совместно с подведомственными учреждениями – Центром навигационных и геоинформационных технологий и Центром информационных технологий – на базе региональной геоинформационной системы Новосибирской области (РГИС НСО).

Как отметил министр цифрового развития и связи Анатолий Дюбанов, региональный Роспотребнадзор будет рекомендовать использовать этот ресурс лицам, прибывающим из зарубежных стран.

— С учетом данных, полученных от медицинских организаций, сейчас на карте отмечены более 200 лабораторий, где можно сдать тест. Пункты приема анализов на антитела M, G и на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР (полимеразная цепная реакция) выделены различными цветами. По каждой из лабораторий можно увидеть адрес, контактную информацию, время работы, стоимость и сроки готовности анализа, — уточнили в региональном правительстве.

Карта будет дополнена новыми адресами пунктов тестирования в регионе.

Фото: скриншот с портала по ситуации с коронавирусом