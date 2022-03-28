Дачных картофельных плантаций у новосибирцев в этом году будет больше

Большинство владельцев дач, огородов или частный домов будут сажать картофель в этом году, сообщает результаты проведенного опроса среди имеющих земельный участок горожан сервис SuperJob.

Сажать картофель в этом году собирается 61% землевладельцев: при этом 52% выращивали картофель в прошлом году, а 9% — нет. Многие из тех, кто сажал картофель и ранее, в комментариях говорили о планах увеличить объем посадки. Лишь 3 из 10 владельцев дач, огородов и частных домов не планируют сажать картофель.

Респонденты в возрасте 35—44 лет делились агропланами чаще более молодых и более зрелых сограждан (65%). «Посадим больше, чем в прошлом году. Неизвестно, что зимой будет». Но больше всего тех, кто планирует сажать картофель в этом году, — среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (68%).

Ранее мэрия Новосибирска предложила участки для посадки картофеля в трех районах — Тогучинском, Искитимском и Колыванском — всего 70 га. Цена за сотку варьируется от 350 рублей (ручная копка) до 500 руб (механическая). Еще 250 руб за сотку будет стоить механическая копка. В Искитимском районе предлагают аренду по цене 450 руб за сотку с обработкой картофеля.

В этом году под картофель в общей сложности запланировано 3.2 тыс га, в 2021 — 2,9 тыс га.