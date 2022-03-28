За незаконную добычу песка — уголовное дело

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о недропользовании. Установлено, что на двух земельных участках, расположенных в Искитимском районе Новосибирской области, хозяйствующими субъектами, не имеющими лицензии на право пользования недрами, с 2018 г. по 2021 г. осуществлялась незаконная добыча общераспространенного полезного ископаемого — песка, говорится в сообщении ведомства.

В результате незаконных действий хозяйствующими субъектами изъято песка общим объемом свыше 274 тыс. кубических метров, чем государству причинен материальный ущерб на сумму более 96 млн рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (хищение чужого имущества в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры области.

На момент публикации материала уточнить о каких компаниях идет речь в облпрокуратуре не удалось.

Напомним, в 2021 года в среднем по стране рост цен на песок составил 13-15%. В 5 субъектах федерации, в том числе в Иркутской области, был зафиксирован кратный рост. Эксперты объясняли этот скачок коррекцией цены в этих регионах до среднероссийского уровня — 550- 580 за кубометр, тогда как начальная цена была 160-250 рублей за кубометр.

Заместитель директора департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Роман Куприн на форуме «Сибирь 2030. Строим будущее» в Новосибирске отмечал, что песок относится к общераспространенным полезным ископаемым.

— Регионы, выдающие лицензии на его добычу, имеют хороший инструментарий для регулирования цен на песок, устранения дефицита на материал. Если регионы не будут справляться с регуляторной функцией, то мы предложили рассмотреть вопрос о передаче лицензирования, в том числе общераспространенных полезных ископаемых, на федеральный уровень, — говорил федеральный чиновник.

Вопрос обоснованности роста цен на инертные материалы в регионе на минувшей неделе поднимали депутаты регионального парламента.