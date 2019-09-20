Дан старт финансированию строительства четвертого моста в Новосибирске

Концессионер проекта создания моста через Обь в Новосибирске Сибирская концессионная компания (входит в Группу «ВИС») и Газпромбанк подписали соглашения об открытии банковских продуктов на общую сумму 2,4 млрд рублей. Газпромбанк откроет кредитные линии на финансирование операционной деятельности концессионера, затрат по НДС и предоставление банковских гарантий, сообщили в пресс-службе Группы «ВИС».

В пресс-службе компании напомнили, что концессионное соглашение подписано 6 декабря 2017 года. Концедентом в проекте выступает правительство Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Отмечается, что в настоящий момент Группа «ВИС» ведёт подготовку территории строительства, в рамках которой осуществляется перенос коммуникаций. Генеральный подрядчик проекта Производственная фирма «ВИС» (строительный субхолдинг Группы «ВИС») осуществляет контрактацию с поставщиками основных материалов и конструкций, обустройство производственной базы площадью 8,5 га. На подготовительный период отведён весь текущий год.

Центральный мост в Новосибирске соединит Южную площадь с площадью Труда и пройдет параллельно существующему железнодорожному мосту. Он обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь». Общая протяжённость всех объектов транспортной инфраструктуры превысит 5 километров. Стоимость строительства оценивается в 37 млрд руб., более 22% этой суммы составят средства инвестора.

Фото предоставлено пресс-службой Группы «ВИС»