Новосибирские технопарки в числе самых эффективных в России

Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка («Академпарк») третий год подряд входит в группу технопарков с наивысшим уровнем эффективности функционирования (свыше 110%) рейтинга технопарков. По итогам 2018 г. «Академпарк» занял 1 место по суб-индексу S4 – «Инвестиционная привлекательность технопарка» за счёт предоставления максимально широкого спектра базовых и специальных услуг и обеспечения деятельности наибольшего числа объектов коллективного пользования, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также в пятёрку технопарков с самым высоким уровнем эффективности управляющей компании вошёл нанотехнологический центр «СИГМА.Новосибирск», который отнесен к группе рейтинга «А» с высоким уровнем эффективности (от 100 до 109%). В этом году наноцентр занял 4 место по суб-индексу S3 – «Эффективность деятельности управляющей компании технопарка». Также «СИГМА.Новосибирск» лидирует по показателю «Объём привлечённых резидентами инвестиций и/или заёмных средств».

Всего в 2019 году в рейтинг вошёл 41 технопарк из 22 регионов России.

Фото Юлия Данилова