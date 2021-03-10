Дан старт очередному конкурсу журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»

Организационный комитет Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» дал старт очередному проекту. Он пройдет в шестнадцатый раз.

— В прошедшем году эпидемия коронавируса стала вызовом для экономики, социальной сферы. В это сложное время государством приняты беспрецедентные меры поддержки, нацеленные на сохранение рабочих мест, доходов граждан. Сегодня поставлена задача не просто вернуться к ключевым социально-экономическим показателям России, которые были до пандемии, а выйти на устойчивое развитие. При этом развитие Сибири и страны в целом связано с достижением пяти национальных целей, установленных главой государства. Одной из этих целей является цифровая трансформация, — отметил полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

По общему мнению участников заседания, пандемия коронавируса подчеркнула важность цифровизации и ускорила процессы, направленные на повсеместное внедрение цифровых технологий. Членами оргкомитета конкурса – представителями органов государственной власти, бизнес-сообщества, экспертами и руководителями СМИ, принято решение в качестве главной темы проекта в этом году выбрать «ПРОстранство цифровой трансформации». Реализации приоритетных экономических задач, в том числе с использованием цифровых технологий, будет посвящена номинация полномочного представителя.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте sibirpro.ru. В новом конкурсном году приём заявок начнется 18 марта. К участию в XVI Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года. Финальные мероприятия и награждение победителей проекта традиционно состоятся осенью текущего года в рамках «Сибирской медиа-недели».