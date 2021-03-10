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Какие элементы входят в состав спецодежды?

  • 10/03/2021, 09:37
То, что обычно называют спецодеждой всего лишь часть общей группы товарной продукции под названием средства индивидуальной защиты. Назначение их, защита человека, работающего в сложных условиях от травм и производственных загрязнений.

Ассортимент товаров этой группы обширен и не из-за желания производителей улучшить привлекательность изделий. Условия работы на рабочих местах различны и спецовка может иметь разный уровень защитных свойств. Где-то достаточно элементарной защиты от пыли, а где-то нужна и серьезная защита от механических повреждений. Поэтому каждый вид спецодежды выпускается в нескольких вариантах с разными защитными свойствами. Посмотреть образцы спецодежды для основных рабочих профессий и моделей с особыми, максимальными уровнями защиты можно в каталоге https://krasnodar.spets.ru/.

Виды средств индивидуальной защиты

Условно они подразделяются на несколько групп, независимо от класса защитных свойств. Это защита тела, ног, головы, рук, лица, глаз, органов дыхания. В ГОСТах используются не совсем привычные названия, поэтому будем приводить «перевод» на привычный разговорный язык. И исходя из того, что для большинства специальностей

В первую группу защиты туловища входят три элемента.

Плечевые изделия, это не что иное, как куртка. Выдается работникам в двух вариантах летнем и зимнем. Длина курток может быть различной как до уровня талии, так и до уровня бедер.

Поясные изделия или брюки. Вариантов по длине здесь не предусмотрено, только максимальная, до уровня щиколотки. Могут быть как легкими, так и утепленными.

Плече-поясные изделия или в привычном звучании халаты, комбинезоны, полукомбинезоны.

Вторая группа представлена перчатками, рукавицами, крагами. Для их изготовления используется трикотаж, х/б ткани, резина, тонкий кожаный спилок. Напыление или сплошной облив на трикотажных изделиях повышает их прочность и увеличивает срок службы. А также уменьшает водопроницаемость ткани.

Головные уборы, это третья группа. Легкие кепи, трикотажные шапки, теплые ушанки, каски, шлемы, подшлемники. Для этих элементов спецовки также существуют определенные требования по различным защитным свойствам. Для касок это ударопрочность, для теплых зимних шапок теплосохранение и т.д.

Обувь. Сапоги, ботинки, полусапожки, валенки. В производстве используется натуральная кожа, резина, ПВХ, натуральный мех и плотный трикотаж для утепления. Усиленный носок и накладки в области щиколоток, это дополнительная защита от повреждений при ударах. В тех. условиях на изготовление рабочей обуви есть и такой пункт, как защита подошвы от проколов. Обеспечивает ее материал с усиленной прочностью или специальные стельки с металлическими нитями.

Фото с сайта Спецобъединение

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Регионы: Россия

Теги : интернет-магазин


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