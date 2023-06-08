Данил Ковальчук из Чановского района погиб в ходе спецоперации

При выполнении задач специальной военной операции 13 мая 2023 года погиб житель Чановского района Данил Ковальчук. Молодому человеку было всего 19 лет

Как рассказали в администрации Чановского района, Данил родился 18 сентября 2003 года, рос в многодетной семье в д. Черниговка Чановского района. Позднее семья переехала в с. Новофеклино.

— После окончания школы работал в АО совхоз «Блюдчанский». 28 ноября 2021 был призван в ВС РФ. После этого, Данил продолжил службу по контракту в рядах вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ему посмертно присвоен орден Мужества.