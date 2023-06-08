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Катаракта: от чего развивается и как ее лечить

  • 08/06/2023, 15:18
катаракта
Катаракта входит в список самых распространенных заболеваний глаз и чаще всего встречается у людей пожилого возраста. Но это не значит, что у молодых ее нет. Патология проявляет себя помутнением глазного хрусталика.

Почему развивается катаракта

Катаракту подразделяют на врожденную и приобретенную. Ее главный симптом – постепенное ухудшение зрения. Если заболевание не лечить, дело может закончиться слепотой.

Хрусталик – это природная линза, которая пропускает световые лучи. Расслабление аккомодационных мышц и бессознательное напряжение меняют его кривизну. За счет этого происходит фокусировка изображения строго на сетчатке.

Хрусталик становится мутным из-за нарушения обмена веществ в нем, под влиянием усиленного образования свободных радикалов.

Расстройство метаболизма в глазных тканях могут провоцировать следующие проблемы со здоровьем:

  • повышенный уровень сахара в крови;
  • ревматоидные заболевания;
  • хронические патологии органов дыхания;
  • нарушения гормонального фона;
  • высокое артериальное давление, проблемы с мозговым кровотоком;
  • нехватка питательных веществ в организме.

Среди других причин можно выделить терапию препаратами, в состав которых входят кортикостероидные гормоны. Иногда хрусталик мутнеет под влиянием инфекционных болезней, для которых характерно тяжелое течение. О негативном воздействии ионизирующего, рентгеновского, ультрафиолетового излучений также не стоит забывать.

Катаракту могут спровоцировать воспалительные процессы в глазных тканях, курение, злоупотребление спиртными напитками, интоксикация тяжелыми металлами.

Врожденная патология имеет место, если женщина в период беременности перенесла тяжелую инфекцию на этапе закладки у плода структур глазного яблока, например, краснуху или корь, обострение герпеса.

Приобретенная катаракта бывает старческой, посттравматической, токсической, осложненной, может сопутствовать другой болезни. Вторичная форма болезни может развиться после хирургического вмешательства.

Симптоматика заболевания

Труднее всего диагностировать катаракту у детей. Сильное помутнение хрусталика, которое обычно наблюдается у стариков, видно невооруженным глазом. Окраска зрачка в этом случае становится белесой частично или полностью.

В начальной стадии заболевание диагностируют во время плановых осмотров у офтальмолога. Когда речь заходит про приобретенную форму болезни зрение снижается постепенно. Перед глазами может появляться дымка, многие жалуются, что смотрят на мир словно через запотевшее стекло. Предметы начинают двоиться и искажаться. Могут возникать мушки перед глазами, а вокруг световых источников ореолы. В сумерках пропадает контрастность. Имеет место сдвиг в сторону близорукости, некоторые люди начинают использовать очки для чтения.

Катаракта бывает начальной, незрелой, зрелой и перезрелой.

Что будет, если не лечить?

Перезрелая катаракта может спровоцировать вторичную глаукому. Подобное происходит в результате набухания хрусталика, перекрытия путей циркуляции жидкости в глазу. Из-за помутнения оптических сред снижается зрение. Если наступит слепота, будет утрачена трудоспособность.

Как диагностировать болезнь?

Катаракту диагностирует офтальмолог в ходе проверки зрения и осмотра при помощи щелевой лампы. Речь идет о микроскопе с ярким световым источником. Такое оборудование позволяет выявлять помутнение хрусталика в начальной стадии. Характер помутнений нередко позволяет сделать выводы о возможных причинах развития недуга.

Для выявления сопутствующих болезней глаз назначают и другие исследования: тонометрию, периметрию, офтальмоскопию глазного дна.

Лечение катаракты

Определяясь с тактикой терапии катаракты, врач руководствуется остротой зрения. Если помутнения хрусталика незначительные, достаточно просто каждый год наблюдаться у офтальмолога, скорректировать образ жизни, отказаться от вредных привычек. Хотя некоторые врачи считают, что катаракту нужно оперировать сразу после ее выявления, не дожидаясь «созревания».

Результативных методов лечения данной патологии не создано. Но пациенту все равно могут выписать витамины и таблетки, способствующие улучшению обменных процессов в глазных тканях, замедлению развития помутнений.

В ходе оперативного вмешательства производится замена поврежденного хрусталика искусственной интраокулярной линзой. Показания к такой операции включают в себя сильное снижение остроты зрения. Хирургическое вмешательство выполняется с использованием местной анестезии.

Медлить с операцией нежелательно, так как сильно уплотнившийся хрусталик труднее дробить, послеоперационный отек будет сходить дольше. Но решение о ее проведении может принять только врач после обследования.

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