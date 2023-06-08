Стоимость услуг зубных врачей выросла на 250% за год

По последним данным Росстата, в среднем первичный осмотр, удаление зуба, пломбировка, установка протезов и коронок за год подорожали на 15%.

Однако, что касается услуг, где требуются импортные пломбы, анестезия и зубные импланты, цены подскочили вплоть до 250%.

В частности, пломбы подорожали на 70%, коронки — на 130%, а протезы — на 250%.

Причина такого стремительного роста цен в санкциях и, как следствие, проблемах с логистикой, порождающих дефицит, рассказали цифровому изданию RTVI практикующие стоматологи.

По словам специалистов, до начала спецоперации в Украине почти 100% материалов для стоматологии поставляли из европейских стран.

Ранее редакция сообщала, во что обойдется посещение детского стоматолога в Новосибирске.