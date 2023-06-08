Стоимость услуг зубных врачей выросла на 250% за год

По последним данным Росстата, в среднем первичный осмотр, удаление зуба, пломбировка, установка протезов и коронок за год подорожали на 15%.
Однако, что касается услуг, где требуются импортные пломбы, анестезия и зубные импланты, цены подскочили вплоть до 250%.
В частности, пломбы подорожали на 70%, коронки — на 130%, а протезы — на 250%.
Причина такого стремительного роста цен в санкциях и, как следствие, проблемах с логистикой, порождающих дефицит, рассказали цифровому изданию RTVI практикующие стоматологи.
По словам специалистов, до начала спецоперации в Украине почти 100% материалов для стоматологии поставляли из европейских стран.
Ранее редакция сообщала, во что обойдется посещение детского стоматолога в Новосибирске.
Фото: freepik.com — arthurhidden
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