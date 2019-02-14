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Дарите любимым праздник

  • 14/02/2019, 11:34
Банк «Акцепт» предлагает драгоценные валентинки.

валентинкаСегодня 14 февраля — праздник всех влюбленных, день, когда обязательно звучат трогательные признания и исполняются заветные желания, праздник, наполненный любовью и нежностью.

Символом праздника с давних времен является валентинка — открытка в форме сердечка.  Их дарят и влюбленным, и лучшим друзьям, и подругам, и родителям, и детям — всем, к кому испытывают теплые чувства.

АО Банк «Акцепт» предлагает драгоценные валентинки —  монеты из драгоценных металлов, которые будут радовать Вас много лет.

Фото: пресс-служба банка

 

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