Дарите любимым праздник

Сегодня 14 февраля — праздник всех влюбленных, день, когда обязательно звучат трогательные признания и исполняются заветные желания, праздник, наполненный любовью и нежностью.

Символом праздника с давних времен является валентинка — открытка в форме сердечка. Их дарят и влюбленным, и лучшим друзьям, и подругам, и родителям, и детям — всем, к кому испытывают теплые чувства.

АО Банк «Акцепт» предлагает драгоценные валентинки — монеты из драгоценных металлов, которые будут радовать Вас много лет.

Фото: пресс-служба банка