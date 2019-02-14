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Промсвязьбанк предоставил физлицам возможность открытия спецсчетов для работы в рамках закона о закупках

  • 14/02/2019, 11:53
Теперь физлица, также как юридические лица и индивидуальные предприниматели могут открывать специальные счета в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках системы госзакупок.

Промсвязьбанк предоставил физлицам возможность открытия спецсчетов для работы в рамках закона о закупкахСпециальный счет предназначен, согласно положениям №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для внесения и учета обеспечения по заявке на участие в конкурсе/аукционе в электронной форме, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Промсвязьбанк входит в число банков, уполномоченных Правительством РФ для открытия специальных счетов. Специальный счет физического лица открывается только на имя лица, аккредитованного на электронной торговой площадке, включенной в перечень уполномоченных Правительством РФ электронных площадок для госзакупок.

Об открытии спецсчета банк информирует операторов электронных торговых площадок в автоматическом режиме. При получении информации от оператора электронной торговой площадки о физическом лице, являющемся участником закупки, и размере денежных средств, необходимых для обеспечения заявки, банк блокирует указанную оператором сумму на спецсчете. Прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением случаев, предусмотренных 44-ФЗ. Банк прекращает блокирование денежных средств при получении соответствующей информации от оператора.

Открыть специальный счет физического лица можно в любом офисе банка, валюта счета — рубли, срок открытия не ограничен. При этом счет может быть открыт как резидентом, так и нерезидентом Российской Федерации. На остаток по счету начисляется ставка по условиям вклада «До востребования». Выплата процентов осуществляется ежемесячно, в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным или в дату закрытия счета, путем зачисления процентов на счет.

В интернет-банке или мобильном приложении банка клиент может увидеть доступный остаток по счету (за вычетом заблокированной суммы), пополнить спецсчет с другого счета или перевести деньги со спецсчета на свой счет в пределах суммы за вычетом заблокированной суммы. Также доступно пополнение с карты другого банка.

Подробнее с информацией по спецсчетам можно ознакомиться на сайте.

Фото: пресс-служба банка

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