Застройщики погасили 626 млн рублей задолженности по аренде земли

По информации мэрии Новосибирска, за 2018 год в бюджет города с должников-застройщиков удалось взыскать 626,6 млн рублей. Всего же за 2014 -2018 годы по итогам работы по взысканию задолженности в бюджет поступили 2,2 млрд рублей.

— На постоянном контроле мэрии находится проблема задолженности по аренде земли. Мы внимательно прислушиваемся к мнению депутатов, действует рабочая комиссия при департаменте. Механизмы используем разные: уведомления, мировые соглашения, исковые требования и заявления о банкротстве. Благодаря такой комплексной работе повысилась собираемость арендной платы. Как результат — в бюджет города в 2018 году поступили 626,6 млн рублей. Важно, что удалось существенно снизить темпы прироста задолженности: с 18% в 2015 году до 5% в 2018 году. Однако мы сознаем, что существенная сумма — это невозвратные долги закрывшихся компаний. Они звучат в отчетности, но уже понятно, что вернуть их не удастся, — сказал мэр города Анатолий Локоть, выступая с отчетным докладом на сессии горсовета Новосибирска.

Глава города поставил подчиненным задачу подготовить «соответствующие документы, чтобы как-то привести это в порядок». Однако предупредил, что неосторожные резкие шаги в отношении действующих застройщиков могут привести к неконтролируемым действиям, которые затронут дольщиков. Список должников по аренде в мэрии публиковать отказываются.

— По моим экспертным оценкам, невозврат составляет не менее половины общей суммы долга. Это, как правило, либо ушедшие с рынка фирмы, либо те, которых теоретически можно привлечь к ответственности, но активов у них уже никаких нет, взять с них нечего. Я знаю, что у одного крупного застройщика задолженность — около 2 млрд, но назвать ее невозвратной нельзя, это довольно состоятельный застройщик. Вернуть будет очень тяжело, несмотря на все движения мэрии. Вернуть хотя бы половину таких долгов, используя легальные методы, будет очень здорово, — говорит Науменко. — Что же касается общей суммы долга застройщиков, то в последнее время ощущается его прирост, хоть темпы прироста и снизились по сравнению с несколькими предыдущими годами.

По данным Контрольно-счетной палаты, озвученным еще на октябрьской сессии горсовета, долги застройщиков по аренде земли составляли 4,1 млрд рублей. Какова эта сумма в настоящий момент, глава города в докладе не сказал. В то же время прирост задолженности, в том числе невозвратной, есть. Об этом в комментарии сообщил редакции руководитель Ассоциации обманутых дольщиков депутат горсовета Валерий Науменко.

Фото: Павел Комаров, nsknews.info