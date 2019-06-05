Дарья Украинцева пойдет в мэры от партии «Зеленые»

Депутат Заксобрания Дарья Украинцева прокомментировала свое расставание с однопартийцами по ЛДПР.

— На протяжении какого-то времени наши взгляды на социальные и политические вопросы совпадали, но начались разногласия, — сообщила Украинцева на пресс-конференции в «Комсомольской правде». — Последней каплей стал момент, когда я предложила провести партийные праймериз. Меня не поддержали. Накопилось много недопонимания. И я поняла, что наши пути должны разойтись. Сегодня приняла решение участвовать в выборах мэра Новосибирска совместно с экологической партией «Зеленые».

По словам потенциального кандидата в мэры, она продолжает оставаться депутатом регионального парламента. Однако, согласно законодательству, даже выйдя из ЛДПР, не может покинуть фракцию до окончания депутатских полномочий. В перспективе Украинцева, по ее словам, рассматривает возможность вступления в партию «Зеленых» в случае избрания на пост градоначальника в Новосибирске.

В настоящее время депутат собирает предложения горожан, с которыми пойдет на выборы.

— В городе хаос, его надо устранить, — говорит Украинцева. — считаю, что необходимо сделать акцент на экологическую направленность. Это сохранение зеленых зон. За каждое срубленное должно быть посажено новое дерево, а то и сам нарушитель. Тогда появилось бы больше ответственности. А сейчас за каждое срубленное дерево человек платит мизерные штрафы.

Депутат также считает, что нужно сделать акцент на более эффективном развитии системы общественного транспорта в Новосибирске.

— Это развитие общественного транспорта, метро и так далее, — говорит Украинцева. — Опираюсь на мнение ученых фонда «Новосибирская политика», директором которого я являюсь. Мы должны гордиться не только нашей численностью, а должны стать городом чистым, развитым, зеленым и красивым.

О солидарности с кандидатом по ряду направлений высказался руководитель регионального отделения партии «зеленых» (Ее супруг. — Ред.) Игорь Украинцев. И одно из них касается все того же общественного транспорта, что, по мнению представителя партии, является одной из основных составляющих здоровой экологической обстановки на территории города. По словам Украинцева, состояние транспорта не устраивает не только экологов, но и большую часть горожан.

— Мы стоим на месте, — говорит он. — Нам необходима стратегия развития общественного транспорта. В приоритете должны быть метрополитен, трамвайные линии. Мы хвастаемся 2,5 км трамвайных путей, построенными за пять лет, старыми трамваями, отданными нам Москвой с барского плеча. Столица Сибири должна себе позволить новый и комфортный транспорт. На нынешнем новосибирцам ездить не хочется.

Эксперт фонда «Новосибирская политика» Николай Сальников, который, по словам Дарьи Украинцевой в ее избирательном штабе будет отвечать за идеологическую работу, обозначил еще несколько приоритетных направлений программы кандидата.

В частности, одно из них касается состояния общественной безопасности.

— Поступают тревожные сигналы, — говорит эксперт. — Формируется романтика «блатной жизни» среди подростков. Они снимают избиения детей, выкладывают это в интернет. В каждой школе необходимы не только психологи, но и юристы, чтобы ребенок мог рассказать о проблеме, а негодяи — быть наказанными.

Другим принципиальным вопросом городской жизни, озвученным экспертом штаба Дарьи Украинцевой, является развитие культурной отрасли.

— Что происходит в День города? Пляски, хороводы, либо выступление поп-звезды тридесятого порядка. Мы — третий город, но у нас нет прогрессивной современной культурной площадки. А это — нищебродский статус.

Как уже было сказано, кандидат и члены ее штаба готовы рассмотреть предложения новосибирцев, касающиеся других отраслей жизни города.

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