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Новосибирская область на 43 месте по доступности мобильной связи

В мае 2018 года регион занимал 34 место.
  • 05/06/2019, 16:55
Новосибирская область на 43 месте по доступности мобильной связи

Эксперты информационно-аналитического агентства Content Review составили рейтинг регионов России в зависимости от индекса доступности связи. Он представляет собой отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения. Соответственно, чем ниже индекс, тем доступнее мобильная связь в регионе.

В число регионов с самой доступной мобильной связью попали Ямало-Ненецкий АО (2,5), Ханты-Мансийский АО (3,3), Сахалинская область (3,8), Магаданская область (4,0) и город Москва (4,1).

Регионы с наименее доступной мобильной связью: Ингушетия (12,8), Кабардино-Балкарская республика (12,5), а также Дагестан, Карачаево-Черкесская республика и Чеченская республика (по 12,3).

Новосибирская область с индексом доступности связи в 7,2 расположилась на 43 месте. В прошлом году регион занимал 34 место. Соседями региона стали Самарская и Ленинградская области (7,2).

— Операторы продолжили гонку безлимитных тарифов. На сегодняшний день для новых абонентов наиболее выгодный тариф предлагает «Билайн», для подключивших SIM-карту с тарифом «Анлим» действует льготная цена 99 рублей в месяц. Оператор МТС предлагает наиболее выгодные условия для действующих абонентов, стоимость опции «Много интернета», подключающая безлимитный мобильный интернет, для абонентов ряда пакетных тарифов стала бесплатной, однако пакетные тарифы предполагают абонентскую плату в зависимости от наполнения пакетов услуг, — комментируют в агентстве Content Review.

Фото: pixabay.com, автор- DariuszSankowski

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