Датчик глюкозы для ребенка-диабетика выбила прокуратура в Новосибирской области

В одной из больниц Новосибирской области отказали ребенку с сахарным диабетом 1 типа в выдаче датчика глюкозы. На вопиющий случай пожаловался отец мальчика на личном приеме у прокурора области Александра Бучмана.

— По поручению прокурора была проведена проверка в ГБУЗ «Карасукская ЦРБ», по итогам которой главному врачу внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере здравоохранения, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

По распоряжению Александра Бучмана ребенка с инвалидностью обеспечили необходимым изделием. Двоих руководителей районной больницы привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура добилась лекарства от Минздрава для 13-летнего ребенка-инвалида из Сузунского района Новосибирской области.