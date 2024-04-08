Прокуратура выбила для инвалида благоустроенную квартиру под Новосибирском

Прокуратура Новосибирской области добилась благоустроенной квартиры для инвалида из города Тогучина.

О проблемах 23-летнего Василия Андреева в регионе узнали после того, как его история попала в соцсети. Парень с детства болеет эпилепсией и имеет инвалидность. Он и его пожилые родители вынуждены ютиться в глиняном домике общей площадью в 20 квадратных метров. В хижине, где нет воды, отопления, санузла, семья даже обедала по очереди, потому что больше двух человек за стол не помещалось.

Более 5 лет семья стояла в очереди на улучшение жилищных условий, однако, районная администрация никаких мер для получения жилья не принимала. Многократные обращения самого Василия и его родителей-пенсионеров в различные инстанции, никаких результатов не дали.

Прокуратура провела проверку после того, как история получила огласку в СМИ.

— В связи с выявленными нарушениями прокурор внес главе Тогучина представление, которое рассмотрено, нарушения устранены. Василию и членам его семьи на условиях социального найма предоставлена благоустроенная квартира, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска пожаловалась в прокуратуру на директора «Центра креативных индустрий», в котором работает её сын-инвалид. По словам матери, рабочее место 26-летнего парня с синдромом Дауна огородили ширмой от посетителей.