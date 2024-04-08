Туристы, приезжающие в Новосибирск, готовы к экспериментам

Более 50% туристов, приезжающих в Новосибирскую область, — это гости из соседних регионов Сибири: Красноярский край (13%), Кемеровская область (12,5%), Алтайский край (10,4%). Около 10% туристических визитов — из Москвы. Об этом на форуме Сибирского гостеприимства «Дикоросы» рассказала Надежда Эбель, директор аналитического центра Profi.Travel.

Большая часть турпоездок в Новосибирскую область — это короткие деловые поездки и транзит.

— Для Новосибирска характерны краткосрочные экскурсионные визиты без ночевки с маленькой глубиной бронирования. На наш взгляд, этот факт можно использовать в маркетинге, предлагая гостям соответствующие программы. Пик таких поездок в регионе приходится на июль, — поясняет Надежда Эбель. — В то же время в 2023 году наметился тренд на рост поездок в регион длительностью от 2 до 6 суток. Это благоприятный тренд, который туротрасли нужно учитывать.

Большая часть туристов, посещающих Новосибирскую область, имеют доход 50 тысяч рублей в месяц. Однако зимой количество более обеспеченных гостей возрастает.

Особенностью туристской аудитории Новосибирской области Надежда Эбель также назвала большое количество новаторов — в 2,5 раза больше, чем в других регионах России.

— Эта аудитория готова воспринимать все новое, с ней можно экспериментировать. Если у вас будут идеи, которые вы хотите быстро проверить, то у Новосибирской области именно такая аудитория, и я рекомендую это использовать, — отметила директор аналитического центра, обращаясь к участникам рынка.

Именно поэтому, по ее словам, в регионе перспективен образовательный и научный туризм. Такие проекты хорошо принимаются основной аудиторией. Надежда Эбель также посоветовала новосибирским турфирмам ловить аудиторию, которая интересуется активным спортом и транзитом через Новосибирск едет на Алтай и Шерегеш.

— Под интерес к отдыху в Азии также можно встраивать короткие туристские программы, в том числе гастрономические мероприятия, культурный отдых, оздоровительные программы, — говорит Надежда Эбель.

8,5 млн туристов в год — потенциальная аудитория для научно-популярного туризма в России, 370 тысяч — в СФО.

9,5 млн туристов интересуются спортом и активным отдыхом (из них 1,5 млн — водными видами спорта), 840 тысяч — в Сибири.

9,7 млн туристов интересуются культурным отдыхом, искусством, мероприятиями, 880 тысяч — в Сибири.

14,7 млн туристов интересен отдых в сфере спа и оздоровления, 1,3 млн — в Сибири.

Совместно с экспертами «ВКонтакте» аналитики Profi.Travel также оценили перспективные ниши для развития внутреннего туризма в Новосибирской области:

Напомним, по итогам 2023 года все регионы Сибирского федерального округа были довольны итогами развития туротрасли на своих территориях и приростом турпотока. Кроме того, все строят амбициозные планы на 2024 год.

Ранее редакция сообщала о том, что туристская инфраструктура в Сибири не приспособлена для отдыха с детьми.