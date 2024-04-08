Туристы, приезжающие в Новосибирск, готовы к экспериментам

Более 50% туристов, приезжающих в Новосибирскую область, — это гости из соседних регионов Сибири: Красноярский край (13%), Кемеровская область (12,5%), Алтайский край (10,4%). Около 10% туристических визитов — из Москвы. Об этом на форуме Сибирского гостеприимства «Дикоросы» рассказала Надежда Эбель, директор аналитического центра Profi.Travel.
Большая часть турпоездок в Новосибирскую область — это короткие деловые поездки и транзит.
— Для Новосибирска характерны краткосрочные экскурсионные визиты без ночевки с маленькой глубиной бронирования. На наш взгляд, этот факт можно использовать в маркетинге, предлагая гостям соответствующие программы. Пик таких поездок в регионе приходится на июль, — поясняет Надежда Эбель. — В то же время в 2023 году наметился тренд на рост поездок в регион длительностью от 2 до 6 суток. Это благоприятный тренд, который туротрасли нужно учитывать.
Большая часть туристов, посещающих Новосибирскую область, имеют доход 50 тысяч рублей в месяц. Однако зимой количество более обеспеченных гостей возрастает.
Особенностью туристской аудитории Новосибирской области Надежда Эбель также назвала большое количество новаторов — в 2,5 раза больше, чем в других регионах России.
— Эта аудитория готова воспринимать все новое, с ней можно экспериментировать. Если у вас будут идеи, которые вы хотите быстро проверить, то у Новосибирской области именно такая аудитория, и я рекомендую это использовать, — отметила директор аналитического центра, обращаясь к участникам рынка.
Именно поэтому, по ее словам, в регионе перспективен образовательный и научный туризм. Такие проекты хорошо принимаются основной аудиторией. Надежда Эбель также посоветовала новосибирским турфирмам ловить аудиторию, которая интересуется активным спортом и транзитом через Новосибирск едет на Алтай и Шерегеш.
— Под интерес к отдыху в Азии также можно встраивать короткие туристские программы, в том числе гастрономические мероприятия, культурный отдых, оздоровительные программы, — говорит Надежда Эбель.
Напомним, по итогам 2023 года все регионы Сибирского федерального округа были довольны итогами развития туротрасли на своих территориях и приростом турпотока. Кроме того, все строят амбициозные планы на 2024 год.
Ранее редакция сообщала о том, что туристская инфраструктура в Сибири не приспособлена для отдыха с детьми.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова
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